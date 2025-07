A- A+

POLÊMICA Suzy Camacho é indiciada por desvio de R$ 42 milhões do ex-marido; atriz nega as acusações Laudo policial aponta que artista se aproveitou da vulnerabilidade física do companheiro, que estava com a saúde fragilizada

A atriz e psicóloga Suzy Camacho — conhecida por papéis em mais de 20 novelas, entre as quais " A viagem" (1975), " Brega e chique" (1987) e " Sangue do meu sangue" (1995) — foi indiciada pela Polícia Civil de São Paulo, na última quarta-feira (2), por suspeita de desvio de cerca de R$ 42 milhões do patrimônio do ex-marido, o empresário Farid Curi, que morreu em 2022, aos 85 anos, em decorrência de um quadro de insuficiência cardíaca.

As investigações apontam que Suzy se aproveitou da vulnerabilidade física do companheiro, que estava com a saúde fragilizada, para transferir bens em vantagem própria, com suposto uso de documentos falsificados. A defesa da artista afirma que ela é vítima, a rigor, de uma "armação" criada pelos filhos do ex-marido. O advogado Luiz Flávio Borges D'Urso define o relatório final da polícia como "peça de ficção científica".

Suzy e Farid Curi se casaram em 2013, com separação total de bens. Ele era um dos sócios da extinta rede de supermercados Atacadão, vendida para a marca Carrefour, em 2007, por R$ 2 bilhões. Sete anos após o matrimônio, segundo a polícia, a atriz e psicóloga levou o marido idoso para neurologistas e psicólogos a fim de atestar a capacidade mental do empresário de 85 anos, em coma ao longo dos dois últimos dois anos de vida.

Os filhos de Farid acusam Suzy de usar tais atestados médicos para controlar a vida financeira do empresário e dilapidar o patrimônio milionário da família. Com os atestados médicos, Suzy teria utilizado quase R$ 11 milhões bloqueados na conta do marido. O relatório final da investigação mostra que a lista de bens de Suzy apresentou um aumento expressivo entre 2019 e 2022, em crescimento incompatível com os rendimentos que ela informava à Receita Federal.



A apuração incluiu a análise de declarações de imposto de renda, movimentações bancárias e um documento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, que identificou transações milionárias sem respaldo econômico, como a aquisição de imóveis e repasses a contas de familiares.

O documento também cita uma denúncia de 2022, acatada pelo Ministério Público, num inquérito em que ela era apontada por falsidade ideológica e fraude processual, sob a acusação de ter forjado laudos médicos. A acusação também é negada pela defesa de Suzy. "É tudo mentira. Nada foi apurado, nenhum crime foi verificado e nenhuma denúncia criminal existe contra a Suzy", declarou o advogado que representa a atriz e psicóloga.

Farid Curi ficou cerca de dois anos internado num hospital de São Paulo, em coma, após ser diagnosticado encefalite herpética, doença neurológica que provoca perda de memória e confusão mental. O empresário morreu dois anos depois devido a um quadro de insuficiência cardíaca.

