"Sweet Tooth" tem data de estreia e primeiras imagens reveladas; confira

Depois de quase dois anos, “Sweet Tooth” finalmente retornará com novos episódios. A Netflix anunciou, nesta terça-feira (14), que a segunda temporada da série chega ao seu catálogo no dia 27 de abril.

Além da data de estreia, a plataforma de streaming também revelou as primeiras imagens da nova leva de episódios. Confira as fotos, que dão uma ideia do que esperar da continuação da trama:



Vencedora de um Emmy, a série tem Jim Mickle como showrunner. Robert Downey Jr. e sua esposa, Susan Downey, além de Amanda Burrell e Linda Moran, são os produtores executivos da obra. Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar e Stefania LaVie Owen são algumas das estrelas no elenco.



Na trama da segunda temporada, Gus e seus companheiros híbridos são mantidos em cativeiro pelos Últimos Homens a fim de encontrarem a cura para o Flagelo. Para salvar os amigos, o garoto deve explorar novas forças ao descobrir as origens do “O Grande Esfacelamento”.

Veja a sinopse:

Enquanto uma nova onda mortal do Flagelo avança, Gus (Christian Convery) e um grupo de companheiros híbridos são mantidos como prisioneiros pelo General Abbot (Neil Sandilands) e pelos Últimos Homens. Procurando consolidar seu poder encontrando a cura, Abbot usa as crianças como cobaias para os experimentos do Dr. Aditya Singh (Adeel Akhtar), que está correndo contra o tempo para salvar sua esposa infectada Rani (Aliza Vellani). A fim de proteger seus amigos, Gus concorda em ajudar Dr Singh, iniciando uma jornada sombria às suas origens e ao papel de sua mãe Birdie (Amy Seimetz) nos eventos que levaram ao Grande Esfacelamento. Fora da reserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) se unem para libertar os híbridos, uma parceria que será colocada à prova quando os segredos de Jepperd vierem à tona. Como as revelações do passado ameaçam a possibilidade de redenção no presente, Gus e sua nova família encontram-se em uma rota de colisão com Abbot e as forças do mal que procuram exterminá-los de uma vez por todas. Baseada na série de quadrinhos da DC Comic, de Jeff Lemire, Sweet Tooth tem produção executiva de Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey, Jr., Amanda Burrell, e Linda Moran. A série é produzida pela Warner Bros. Television.



