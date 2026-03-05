A- A+

"Sweetpea": quantos episódios a série tem? Quando estreia a 2ª temporada? Tem livro? Minissérie foi lançada em 2024, mas só chegou ao Brasil nesta semana, através do Prime Video

Apesar de lançada em 2024, a nova aposta do Prime Video, "Sweetpea" chegou ao streaming brasileiro apenas nesta semana. Em alta na plataforma, a série acompanha Rhiannon (Ella Purnell), uma jovem aparentemente comum que esconde um segredo sombrio.

Em um suspense psicológico, a minissérie já está renovada para sua 2ª temporada.

Sinopse de 'Sweetpea'

Rhiannon Lewis é uma jovem introvertida, quieta e que sempre passa despercebida. Alvo de bullying desde sempre, a moça acabava por ser ignorada por todos.

É então que ela decide fazer uma lista com todos os que a causaram tristeza. Após a morte do seu pai, Lewis decide transformar aquelas anotações em vítimas de assassinato.

Baseada em livro?

Sim, a série é baseada em um livro. Lançada originalmente em 2017, a obra homônima de C.J. Skuse faz parte de uma saga, que ainda conta com mais 4 capítulos.

Quantos episódios tem a série?

Atualmente, Sweetpea dispõe de apenas uma temporada. Na estreia da série, a produção conta com seis episódios, que têm, em média, 44 minutos. Apenas o último que é mais extenso, com 50.

Quando estreia a 2ª temporada de 'sweetpea'?

Sweetpea foi renovada para sua 2ª temporada ainda no ano de lançamento. No entanto, ainda não há data de estreia da sequência.

