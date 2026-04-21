Sydney Sweeney é cortada de 'O Diabo Veste Prada 2' após decisão criativa

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A atriz Sydney Sweeney teve sua participação especial cortada de O Diabo Veste Prada 2. A informação foi revelada pela Entertainment Weekly, que apurou que a decisão foi tomada durante a finalização do filme.



Sweeney chegou a gravar uma cena em que apareceria no início da produção. No trecho, ela interpretaria a si mesma enquanto era produzida por Emily Charlton, personagem de Emily Blunt, em um momento que ajudaria a introduzir a executiva no novo contexto profissional.





Segundo a publicação, a sequência teria cerca de três minutos, mas acabou sendo retirada por não se encaixar na estrutura narrativa do filme. A decisão foi descrita como criativa, embora difícil para a equipe envolvida.



Como seria a participação

A cena de Sweeney faria parte da apresentação de Emily Charlton, que agora ocupa um cargo de liderança na Dior nos Estados Unidos No enredo, a personagem é procurada por Andy Sachs, vivida por Anne Hathaway, além de Miranda Priestly (Meryl Streep) e Nigel (Stanley Tucci), que buscam apoio para salvar a revista Runway em meio a uma crise.

A participação da atriz ampliaria esse momento inicial, mostrando Emily em ação com uma cliente famosa. Ainda assim, a sequência acabou ficando de fora da versão final.



Entre os nomes confirmados em O Diabo Veste Prada 2, Lady Gaga faz uma participação especial e também integra a trilha sonora com a música Runway, em parceria com Doechii. O elenco da sequência conta ainda com nomes como Lucy Liu, Justin Theroux, B J. Novak e Kenneth Branagh. A continuação chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de abril.

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