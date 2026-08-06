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Famosos Sydney Sweeney e namorado estariam trabalhando como voluntários contra incêndios florestais Uma das funções do casal, diz o site, é distribuir alimentos a pessoas necessitadas, algo que eles estariam fazendo pessoalmente

Sydney Sweeney e o namorado, Scooter Braun, estariam trabalhando como voluntários do Corpo de Bombeiros contra os icêndios florestais na região de Spokane, em Washington. A informação é do TMZ.

Uma das funções do casal, diz o site, é distribuir alimentos a pessoas necessitadas, algo que eles estariam fazendo pessoalmente. Sydney teria sido vista comprando mantimentos e trabalhando em restaurantes locais para fazer comida para moradores desabrigados.

Os incêndios em Spokane devastaram mais de 10 mi acres, o que corresponde a uma área de 40,47 km², ou 5.700 campos oficiais de futebol. Nas redes sociais, Sidney Sweeney revelou que os incêndios afetaram sua própria família, que ainda tem membros que moram lá.

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