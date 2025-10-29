Qua, 29 de Outubro

CINEMA

Sydney Sweeney fará filme que se passa no Rio de Janeiro, diz site

O Homem no Rio marca mais uma parceria entre a Apple Original Films e a atriz, que recentemente estrelou o suspense dramático Echo Valley, também produzido por Walsh

Sydney Sweeney fará filme que se passa no Rio de Janeiro, diz site - Foto: AFP

Sydney Sweeney está se preparando para viver uma nova personagem nos cinemas e, desta vez, o cenário será o Rio de Janeiro. De acordo com informações do Deadline, a atriz será a protagonista de O Homem no Rio, longa de ação que está sendo desenvolvido pela Apple Original Films.

A direção ficará a cargo de Justin Lin, conhecido pela franquia Velozes & Furiosos, e o projeto promete ser uma versão moderna do clássico francês de 1964.

O novo longa é inspirado na produção estrelada por Jean-Paul Belmondo e Françoise Dorléac, que acompanhava um soldado em licença tentando resgatar a namorada sequestrada e levada para o Brasil. A história original serviu de inspiração para cineastas como Steven Spielberg e George Lucas, que já citaram o filme como uma das referências para a criação do personagem Indiana Jones.

Além de protagonista, Sydney também atua como produtora executiva. O roteiro é assinado por Chase Palmer, e a produção fica por conta de Justin Lin, pela Perfect Storm Entertainment, e do indicado ao Oscar Kevin Walsh, que produz sob o selo The Walsh Company, em parceria com a Apple TV.

O Homem no Rio marca mais uma parceria entre a Apple Original Films e a atriz, que recentemente estrelou o suspense dramático Echo Valley, também produzido por Walsh.

Ainda não há previsão de início das filmagens ou data de lançamento para o filme. Até o momento, a atriz não comentou sobre a novidade.
 

