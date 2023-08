A- A+

CINEMA Sydney Sweeney fará parte do universo do Homem-Aranha; entenda Filme tem estreia marcada para fevereiro de 2024

Baseado nos quadrinhos da Marvel, "Madame Web" é um filme de super-herói do universo da Sony, com estreia prevista para 16 de fevereiro nos cinemas brasileiros. Em um perfil publicado pela Variety na manhã desta quarta-feira (9), a atriz Sydney Sweeney falou um pouco do seu papel e confirmou sua participação no longa.

Sydney contou na entrevista que já começou a ler o maior número de HQs com sua nova personagem, Julia Carpenter, a Spider-Woman. O longa também conta com Dakota Johnson no papel da protagonista que dá nome ao título, Cassandra Web.

