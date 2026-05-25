A- A+

Nudez polêmica Sydney Sweeney repercute nas redes por nu frontal em cena de sexo de "Euphoria" A nova temporada de "Euphoria" divide opiniõesem razão das cenas protagonizadas pela atriz

A atriz Sydney Sweeney, de 28 anos, virou assunto nas redes sociais após protagonizar em uma cena de sexo impactante no sétimo episódio da terceira e última temporada de "Euphoria".

Em uma cena do penúltimo episódio envolvendo sua personagem, Cassie, e Dylan Reid, vivido por Homer Gere, filho do ator Richard Gere, a atriz surge de topless.



Cassie trabalha para recuperar a popularidade depois de não conseguir recuperar sua conta no OnlyFans. Com esse objetivo, ela planeja com Maddy (Alexa Demie) sua aproximação com Dylan.

Após ficarem juntos em uma cena de sexo em que a atriz aparece de topless, a personagem publica escondida uma foto dos dois na rede social do ator para divulgar seus serviços de acompanhante.



Críticas

A nova temporada de “Euphoria” divide opiniõesem razão das cenas protagonizadas por Sydney. Parte do público considera as situações envolvendo Cassie exageradas, com excesso de exposição e momentos considerados constrangedores para a artista.



Em episódio da semana anterior, a atriz já havia chamado atenção ao aparecer em outra sequência impactante, desta vez com uma cobra python enrolada em seu corpo.

Nas redes, os fãs também têm reclamado do tom melodramático adotado pela série na reta final.

Veja também