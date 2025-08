"Sydney Sweeney tem ótimos jeans": entenda a polêmica envolvendo comercial com a atriz

A- A+

A atriz Sydney Sweeney, de 27 anos, se tornou o centro das atenções do debate político e social nos Estados Unidos. O motivo da discussão envolvendo a estrela de "Euphoria" (disponível no HBO Max) é uma campanha publicitária da nova coleção de peças jeans da marca American Eagle. A campanha, intitulada "Sydney Sweeney Has Great Jeans" ("Sydney Sweeney tem ótimos jeans", em tradução livre) brinca com a semelhança fonética em inglês entre as palavras "jeans" e "genes".

Os comerciais, divulgados há cerca de duas semanas, foram apontados como machistas, por incluírem a atriz fazendo poses sensuais para a câmera, e racistas, por conta das piadas com os aspectos genéticos de Sydney, que é branca, loira e tem olhos azuis.

Nesta segunda-feira (4), a campanha chegou até mesmo a ser comentada pelo presidente americano Donald Trump. "Eu acho o comercial dela fantástico", disse o mandatário a jornalistas após ser informado de que a atriz seria filiada ao Partido Republicano (GOP, na sigla em inglês), o mesmo de Trump. Horas após a fala, ele voltou a tocar no assunto em um post na rede social Truth.

O presidente americano escreveu que a atriz teria o comercial "mais 'QUENTE' de todos' (a palavra "quente" em inglês pode significar tanto "popular" quanto "sensual"). Ele ainda criticou a cantora Taylor Swift, a quem chamou de "woke", expressão usada por conservadores para representar entidades ou pessoas progressistas ou ligadas à igualdade racial, social e de gênero.

"A maré virou de verdade — Ser WOKE é coisa de perdedor, ser Republicano é o que você quer ser", disse Trump ao final do texto.

De acordo com informações divulgadas na imprensa americana, Sydney teria se filiado ao GOP em junho de 2024, mesmo mês em que Donald Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos, após derrotar Kamala Harris nas eleições de novembro de 2023.

Entenda a discussão

Internautas de viés progressista e políticos ligados ao partido Democrata dos EUA apontam que o comercial estrelado por Sweeney é ofensivo por reafirmar o padrão estético irreal construído pela mídia, além de poder, ainda, ser um aceno velado a grupos que defendam a eugenia, conjunto de teorias do século XIX que afirma que pessoas brancas sejam geneticamente superiores a outros grupos étnicos. Criado pelo matemático inglês Francis Galton, o movimento deu origem, dentre outras coisas, ao nazismo e à segregação racial nos EUA.

Em um dos vídeos da campanha, lançado na última semana, Sweeney afirma: “Os genes são passados de pais para filhos”, enquanto fecha o zíper de uma calça. Em seguida, diz: “Meus jeans são azuis”, com a câmera destacando seus olhos azuis, bem como seus cabelos loiros e traços eurocêntricos.

Em outro momento, ela caminha até um outdoor onde se lê “Sydney Sweeney tem ótimos genes”, com a palavra “genes” riscada e substituída por “jeans”.

“A expressão 'bons genes' já foi central na ideologia eugênica americana, usada para justificar políticas como a esterilização forçada”, explicou a especialista Robin Landa à revista Newsweek.

As comparações com o histórico publicitário não pararam por aí. Segundo o G1, usuários também relembraram um polêmico comercial da Calvin Klein, lançado nos anos 1980, no qual Brooke Shields, então com 15 anos, falava sobre “códigos genéticos” em um contexto sexualizado.

A atriz, indicada duas vezes ao Emmy, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. A American Eagle emitiu um comunicado defendendo a campanha. "'Sydney Sweeney Tem Ótimos Jeans' é e sempre foi sobre os jeans." escreveu a marca. Ao fim do texto, é possível ler a frase "Ótimos jeans ficam bem em todo mundo.

Repercussão da campanha

Além de Trump, os comerciais também foram comentados por figuras como o vice-presidente americano, o republicano JD Vance.

"Meu conselho político para os democratas é que eles continuem dizendo que todo mundo que acha Sydney Sweeney atraente é nazista", disse Vance em tom de brincadeira na sexta-feira em um podcast conservador. "Essa parece ser a estratégia deles", acrescentou.

A cantora Doja Cat postou uma crítica à campanha. Em um vídeo publicado na terça-feira, a artista lê o texto da campanha da American Eagle com um sotaque carregado associado à população do sul dos Estados Unidos, uma região historicamente conservadora.

Veja também