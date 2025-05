A- A+

FAMOSOS Atriz Sydney Sweeney lança sabonete feito com água usada no seu próprio banho Produto tem edição limitada e começa a ser vendido em junho pela marca masculina Dr. Squatch

Sydney Sweeney, conhecida por seus papéis nas séries “Euphoria” e “The White Lotus”, surpreendeu os fãs. Nesta quinta-feira (29), a atriz e produtora norte-americana anunciou o lançamento de um sabonete feito com a água do seu próprio banho.

O produto inusitado foi produzido em parceria com a marca masculina Dr. Squatch. Com edição limitada de 5 mil unidades, o sabonete em barra ganhou o nome de “Bathwater Bliss” e será comercializado a partir do dia 6 de junho.

“Os fãs sempre brincam sobre querer a água do meu banho. Daí, pensei: 'Essa é uma maneira muito legal de ter uma interação com o público e dar a eles o que querem.' Mas também, espero, encorajá-los a cuidar de si mesmos de uma maneira saudável”, afirmou Sydney Sweeney ao site GQ.



A atriz contou como aconteceu a coleta da água para o produto. “Quando estávamos na sessão de fotos do [Dr. Squatch], eles tinham uma banheira para mim. E eu entrei lá, peguei um sabonete, tomamos um banhozinho gostoso e eles pegaram a água. Então, é a minha água de banho de verdade”, disse.

Sydney classificou o sabonete como “super macio”. O produto é marmorizado, com tons de azul e um pouco de marrom. O aroma é amadeirado de escala média. “Eu queria que ele tivesse um cheiro próximo das minhas raízes, então tem um cheiro bem ar livre, tipo pinho, musgo e abeto”, explicou.





