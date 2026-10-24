Sylvester Stallone é sincero ao comentar escalação de filha em série: "É claro que é nepotismo"
O ator afirmou que "queremos o melhor para os nossos filhos. Então, obviamente, nós damos a eles todas as vantagens possíveis"
Sylvester Stallone não mediu palavras para falar sobre a escalação da filha, Scarlet Rose, no elenco de Tulsa King, produção da Paramount estrelada pelo ator. A personagem de Scarlet, Spencer, ganhou mais espaço na quarta temporada da série, que estreou na última semana.
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"É claro que é nepotismo, seu idiota", disse o ator ao ser questionado sobre fazer "nepotismo" em uma entrevista no início do mês ao USA Today. Stallone defendeu o espaço que deu para a filha na série, dizendo que "você não é um bom pai se não tiver praticado um pouco de nepotismo".
"É por isso que somos pais. Queremos o melhor para os nossos filhos. Então, obviamente, nós damos a eles todas as vantagens possíveis", afirmou.
Scarlet está no elenco desde o início de Tulsa King, que estreou em 2022. Na série, Stallone interpreta o mafioso Dwight Manfredi Na nova temporada, Spencer passa a se envolver no esquema criminoso do protagonista.