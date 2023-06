Sylvester Stallone revela exigência de Adele para comprar sua mansão; confira detalhes da casa

A- A+

Quando Sylvester Stallone vendeu sua mansão em Beverly Hills para Adele, precisou cumprir uma exigência inusitada para fechar o negócio. Em entrevista ao "The Wall Street Journal", o ator disse que a cantora só finalizou a compra de US$ 58 milhões, cerca de R$ 278 milhões, se ele deixasse a estátua de Rocky, o lutador, que ficava ao lado da piscina.

Esculpida em bronze, ele queria levá-la, mas Adele disse: "não tem negociação". "Ela queria a estátua", disse o ator.

A venda foi realizada em fevereiro de 2022, por quase metade do preço de quando Sly a colocou no mercado, em janeiro de 2021, por US$ 110 milhões. A mansão tem oito quartos, doze banheiros, psicina, cinema, bar, academia e uma sala para fumantes com sistema de filtragem de ar. No momento, a britânica está fazendo obras na planta.

"Eu gostei do que ela está fazendo. Está ficando lindo", disse Stallone.

Adele é fã de carteirinha do filme "Rocky", que ganhou o Oscar de melhor filme em 1977. Em maio de 2022, ela até postou uma foto em frente à casa recém comprada.

