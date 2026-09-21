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HOLLYWOOD Sylvester Stallone revela que soube pela TV de nomeação de Trump como "embaixador de Hollywood" Em entrevista, ator disse que tentativa de fazer indústria do cinema "maior, melhor e mais forte do que nunca" não vai funcionar

Sylvester Stallone, nomeado por Donald Trump como "embaixador especial de Hollywood" no ano passado, contou que ficou sabendo do cargo simbólico pela TV. Em entrevista ao jornal Sunday Times, o ator falou sobre sua reação após o presidente estadunidense falar o nome dele, de Mel Gibson e de Jon Voight.

"Bom, simplesmente aconteceu", disse o ator. "Eu estava assistindo TV numa noite e eles falaram: 'Então, o Stallone, o Mel Gibson e o Jon Voight vão...' E eu fiquei tipo: 'O quê?' Eu disse: 'Como é que é? Sério?' Porque, se tivessem me perguntado no início, eu teria dito: 'Isso não é possível.'"

No ano passado, Trump nomeou Stallone, Voight e Gibson, como "enviados especiais meus com o propósito de trazer Hollywood, que perdeu muitos negócios nos últimos quatro anos para países estrangeiros, de volta, maior, melhor e mais forte do que nunca". O presidente disse, ainda, que os três atores "serão meus olhos e ouvidos" em Hollywood, e que ele "vai fazer acontecer aquilo que eles sugerirem".

Na entrevista, a estrela de "Rocky, o lutador" explicou suas reservas: "Hollywood, acho, é tipo estados feudais. Eles têm seus reizinhos. Você não vai lá e diz para seis estúdios como fazer as coisas. E o Mel Gibson e o Jon Voight, a gente é meio do tipo 'cada um faz o seu'. Não, não ia funcionar."

Apoiador público de Trump, Stallone disse que explicou isso ao presidente.

"Eu disse obrigado e tchau, porque é impossível. Hollywood funciona e vai evoluir sozinho. É corporativo, e gente de corporação não vai querer que eu venha falar de finanças para eles", disse Stallone, que se considera um "quase um ateu político".

O papel de Voight

Neste mês, Jon Voight tocou no assunto também com a revista The Hollywood Reporter, falando sobre as expectativas para uma possível nova era de ouro se a política de incentivos fiscais funcionar.

"Se a gente conseguir se equiparar aos benefícios fiscais do resto do mundo, se conseguirmos essa vantagem, vai haver uma explosão de energia", disse. "Vai ser imediato. O nosso negócio é um negócio pronto para começar na hora. Vão ligar para as pessoas amanhã, as pessoas vão estar se preparando imediatamente."

Sobre a participação de Stallone e Gibson na política, Voight disse que "eles têm estado muito ocupados, os dois, na verdade, têm estado extremamente ocupados", disse ele.

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