A- A+

geek Sylvia Salustti é a próxima atração do Let's Geek, no Shopping Tacaruna A dubladora dá voz a personagens como Piu Piu, Phoebe de "Friends" e Rapunzel de "Enrolados"

Sylvia Salustti é a principal atração deste sábado (12) do Let’s Geek, no rooftop do Shopping Tacaruna. A atriz, dubladora, cantora e diretora de dublagem participa de um bate-papo comandado por Rafael Melo, do Nerd Café, e de sessão de autógrafos.

Haverá ainda um concurso de fantasias de personagens dubladas por ela, por exemplor: Rapunzel, em "Enrolados"; Pérola, em "Steven Universo"; Mary Jane Watson em "Homem Aranha", "Homem-Aranha 2" e "Homem-Aranha 3"; Phoebe Buffay, em "Friends"; Buffy Summers em "Buffy - A Caça-Vampiros"; Gabrielle em "Xena: A Princesa Guerreira"; Kimberly, a Ranger Rosa em "Power Rangers"; Lois Lane em "Smallville"; Amy Farrah Fowler, em "The Big Bang Theory"; e Nostalgia em "Divertida Mente 2", Eva em “WALL-E”, entre outros.

Sylvia iniciou a sua carreira em 1992. Estudou canto lírico na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fez também teatro e depois começou a estagiar no já extinto estúdio carioca Herbert Richers. Como dubladora é conhecida no Brasil como a voz oficial das atrizes Renee O'Connor, Zooey Deschanel, Sarah Michelle Gellar, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Megan Fox, Kirsten Dunst, Mayim Bialik, Amy Adams, Erica Durance e Kate Winslet.

Serviço:

Let’s Geek

Quando: 12 de junho (sábado), das 16h às 22h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro

Entrada gratuita

Informações: @shoppingtacaruna

Veja também