Sylvio Fraga faz da paternidade em matéria-prima em "Umbaum Neném", seu novo álbum

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A paternidade, as relações familiares e a observação dos ciclos da natureza são inspiração para “Umbaum Neném", quinto álbum do compositor e poeta carioca Sylvio Fraga, que chega às plataformas de música e em formato LP, na próxima quinta (12), pela gravadora Rocinante.



Nas dez faixas reunidas, o compositor aborda os vínculos entre pais e filhos, os ciclos da vida e a passagem do tempo, aproximando experiências cotidianas de imagens que transitam entre o real e o imaginário, percorrendo diferentes referências da canção brasileira, com elementos do samba, da capoeira e do jazz.

Participações

Ao lado de Joana Queiroz, nos clarinetes e no clarone, Marcelo Galter, nos teclados e no baixo synth, e dos percussionistas Reinaldo Boaventura e Tiago Nunes, Sylvio constrói arranjos que combinam diferentes timbres e ritmos.



A parceria com Galter, que divide a direção e a produção musical do disco, também se estende à composição de cinco das dez faixas.



“A gente vai vivendo e de vez em quando dá a sorte de fazer uma música, um pedacinho que seja, um pedacinho de quem você é na coisa nova que diz: você também é isso e nem sabia”, escreve Sylvio no texto que acompanha o álbum.



Entre as faixas, “Tarrafeiro” e “Raio de sol” evidenciam a presença de referências do samba e da capoeira, enquanto a canção-título combina sons de uma roça de cacau na Bahia a imagens que transitam entre animais, objetos e sonhos.

Capa do disco "Umbaum Neném", de Sylvio Fraga.

Criado quase inteiramente durante o período em que o músico viveu em Brasília, "Umbaum Neném" também incorpora a paisagem do Cerrado e a relação com a natureza a uma obra que explora os vínculos entre família, tempo e criação. Sobre o artista: Sylvio é compositor e poeta. Umbaum Neném sucede Robalo nenhum



Sobre o artista

Sylvio Fraga, nasceu no Rio em 1986. Poeta e compositor, mestre em poesia pela Universidade de Nova York e idealizaqdor e diretor artístico da gravadora Rocinante, é autor dos livros de poemas "Entre Árvores" e "Cardume", além de compor e produzir álbuns musicais. Dirigiu o Museu Antônio Parreiras, em Niterói.

Lançou seu álbum de estreia, "Rosto", em 2012. De lá pra cá, apresentou os discos "Cigarra no trovão (2015)", "Canção da cabra" (2019), o primeiro pela Rocinante, com Bernardo Ramos na guitarra – e as orquestrações de Letieres Leite. “O trabalho de Sylvio é um dos que mais me encantam hoje no Brasil. Esse disco traz uma contribuição importante ao avanço e às possibilidades da canção”, elogiou o maestro.



"Robalo nenhum", seu quarto disco, foi lançado pela Rocinante em 2022. Nele, a percussividade afro-baiana que Letieres legara ao som do carioca já está plenamente incorporada, “dando chão de terreiro para a liberdade sem gravidade de compasso, sem gravidade de discurso”, como o crítico Leonardo Lichote registrou na contracapa.

2024 foi o ano de "Mocofaia", primeiro álbum do trio homônimo, que Sylvio formou com o percussionista Luizinho do Jêje e o pianista Marcelo Galter para dar vazão a um punhado de novas canções particularíssimas, groovadas e lúdicas.

Co-produtor dos discos Bacia do Cobre de Marcelo Galter, Cangaço e Poemas para Trio de Bernardo Ramos, Erika Ribeiro (Ígor Stravinsky, Sofia Gubaidúlina e Hermeto Pascoal), O enigma Lexeu de Letieres Leite, Moacir de todos os sambas da Orkestra Rumpilezz, Síntese do lance de Jards Macalé e João Donato (com quem fez parceria), Atlântico Negro de Ilessi.

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