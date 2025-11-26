Qua, 26 de Novembro

Carnaval 2026

Sympla lança edital para financiar blocos de Carnaval no Recife e em mais três capitais brasileiras

Cada vencedor receberá R$20 mil para custear a realização dos eventos de rua

Sympla lança edital para apoiar blocos de Carnaval Sympla lança edital para apoiar blocos de Carnaval  - Foto: Divulgação/Sympla

A Sympla, plataforma de eventos, anunciou o financiamento de blocos para o Carnaval de 2026. Por meio de um edital, o marketplace vai apoiar eventos de rua em quatro cidades: Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São PauloSy. 

O incentivo desembolsado pela empresa será  de R$20 mil para cada bloco selecionado. O valor poderá ser destinado a despesas necessárias para a realização dos cortejos, como estrutura, som, equipe, segurança, sustentabilidade e comunicação.

A iniciativa integra a campanha “Sympla coloca seu bloco na rua”. Rodrigo Cartacho, CEO da plataforma, afirma que o objetivo é reforçar o compromisso da empresa com os organizadores do Carnaval e com o espírito comunitário da festa. 

Para os interessados em participar, as inscrições podem ser feitas até 1º de dezembro. O processo de seleção inclui fase de entrevistas, entre 3 e 10 de dezembro. Uma comissão avaliará documentos, critérios técnicos e alinhamento com as diretrizes do edital. 

Cada cidade poderá ter até três blocos contemplados e o resultado será divulgado em 16 de dezembro. O edital e o regulamento podem ser consultados no site oficial da Sympla.

*Com informações da assessoria de imprensa.

