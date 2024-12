A- A+

Show System of a Down volta ao Brasil em maio de 2025 Os ingressos de pré-venda estarão disponíveis a partir de terça-feira

Um dos grupos mais populares e criativos do heavy metal, o System Of A Down, formado por americanos de origem armênia, passará pelo Brasil em 2025, depois de quase 10 anos longe do País.

A banda anunciou, esta segunda-feira (16), uma série de sete shows pela América Latina: em 24 de abril, no Estádio El Campín em Bogotá, Colômbia; 27 de abril no Estádio Nacional em Lima, Peru; 30 de abril no Estádio Nacional em Santiago, Chile; 3 de maio no Estádio Vélez Sarsfield em Buenos Aires, Argentina; e no Brasil, em 6 de maio no Estádio Couto Pereira, em Curitiba; 8 de maio no Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro; e 10 de maio no Allianz Parque, em São Paulo.

Os ingressos de pré-venda estarão disponíveis a partir de terça-feira (17), no site do Eventim. A venda geral ao público começa ao meio-dia de quinta (19).

As apresentações mais recentes do System Of A Down aconteceram nos EUA em abril de 2024 no festival Sick New World em Las Vegas, Nevada, e em agosto de 2024 no Golden Gate Park Polo Field em São Francisco, Califórnia.

A última vez que o SOAD se apresentou no Brasil foi no Rock in Rio 2015, durante uma turnê que também passou por São Paulo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá e Cidade do México.

Datas da turnê

24 de abril de 2025 - Bogotá, Colômbia - Estádio El Campín

27 de abril de 2025 - Lima, Peru - Estádio Nacional do Peru

30 de abril de 2025 - Santiago, Chile - Parque do Estádio Nacional do Chile

3 de maio de 2025 - Buenos Aires, Argentina - Estádio Vélez Sarsfield

6 de maio de 2025 - Curitiba, Brasil - Estádio Major Antônio Couto Pereira

8 de maio de 2025 - Rio de Janeiro, Brasil - Estádio Nilton Santos Engenhão

10 de maio de 2025 - São Paulo, Brasil - Allianz Parque

