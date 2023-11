SZA lidera com nove indicações corrida ao Grammy, dominada por mulheres

A- A+

A cantora americana SZA recebeu nesta sexta-feira (10) a maior oportunidade de arrebatar o 66º Prêmio Grammy, liderando com nove indicações uma premiação dominada por ícones como Taylor Swift e Billie Eilish.

Artistas como Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers e a popular banda feminina de rock Boygenius também são fortes candidatas para a cerimônia de 4 de fevereiro, na qual a trilha sonora do sucesso cinematográfico "Barbie" também deve ganhar destaque.

O popular produtor Jack Antonoff recebeu seis indicações por seu trabalho com Taylor Swift e a cantora e compositora Lana Del Rey, cujo álbum "Did You Know That There A Tunnel Under Ocean Blvd" rendeu várias indicações.

Com indicações em categorias diversificadas, SZA é uma das principais apostas de destaque na noite de gala. A cantora de R&B recebeu aclamação por suas histórias românticas no álbum de estreia "Ctrl" (2017) e voltou a dominar as paradas musicais com "SOS" (2022).

Phoebe Bridgers, integrante do Boygenius, formado por Julien Baker e Lucy Dacus, recebeu sete indicações, enquanto sua banda apareceu em seis categorias, tanto nas principais quanto nas de rock.

Veterana na premiação, a jovem Billie Eilish poderá ganhar seis estatuetas, graças ao seu trabalho no sucesso de Greta Gerwig, diretora de "Barbie". A trilha sonora do filme, que também conta com Dua Lipa, obteve indicações nas categorias principais e nas de mídias visuais.

Swift, de 33 anos, foi indicada a "Álbum do Ano" com "Midnights". Se ganhar, será sua quarta vitória na categoria - um recorde para ela, que já ocupa o topo da indústria musical.

