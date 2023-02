A- A+

Tá chegando a hora? Boninho "aquece" para intercâmbio no BBB 23 e solta spoiler Um participante do La Casa de Los Famosos irá participar do BBB 23 e vice-versa

O diretor do BBB 23, Boninho, compartilhou em suas redes sociais um vídeo confirmando a ida de algum participante do reality show para “La Casa de Los Famosos”, a versão da Telemundo do Big Brother Celebrity. O programa é uma espécie de um Big Brother com celebridades. “Quem quer vir do BBB23 Brasil para a casa de celebridades no Telemundo USA? Você ja está pronto, Boninho? Bora brincar com essa troca? Teremos troca de celebridades entre os dois shows”, diz a postagem compartilhada.

No dia do anúncio dos participantes, em 12 de janeiro, o diretor já havia adiantado que uma das dinâmicas da temporada envolveria o outro reality. "Esse Big Day está uma loucura! O pessoal da Telemundo e meu querido amigo Ronald estão começando La Casa dos Famosos nesta terça e a gente já vai fazer essa parceria. Vem uma celebridade de lá e a gente manda alguém daqui! Qual vai ser a dinâmica? Dá uma ideia aí", pediu Boninho. Ainda não foram dados mais detalhes de quando ou como a dinâmica acontecerá.

