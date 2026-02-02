Ana Paula Renault e Milena recebem punições e colocam casa do BBB 26 no "Tá com Nada"

A- A+

Ana Paula Renault e Milena receberam “punição gravíssima” no BBB 26, nesta segunda-feira (2). Após cada uma perder 500 estalecas, a casa entrou no “Tá com Nada”.

Mais cedo, Ana Paula foi punida por não realizar o “Raio-X”. Minutos antes do tempo da dinâmica estourar, a veterana já havia avisado a Milena que não entraria no confessionário.

“Quem mais teve menos 500 [estalecas]? Nossa, a Líder também. Você também perdeu 500 estalecas, Maxiane? Então, a culpa não foi minha”, disparou a jornalista, que também foi penalizada por falar sem estar com o microfone.

Aliada de Ana Paula no jogo, Milena comeu um abacaxi do VIP, o que fez a sirene disparar, anunciando o “Tá com Nada”. A punição faz com que toda a comida da casa seja retirada, deixando apenas alimentos essenciais, como arroz e feijão.

