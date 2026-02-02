Seg, 02 de Fevereiro

BBB 26

Ana Paula Renault e Milena recebem punições e colocam casa do BBB 26 no "Tá com Nada"

Após as sisters perderem estalecas, os participantes do reality terão menos alimentos disponíveis

Casa do BBB 26 entrou no "Tá com Nada"Casa do BBB 26 entrou no "Tá com Nada" - Foto: TV Globo/Reprodução

Ana Paula Renault e Milena receberam “punição gravíssima” no BBB 26, nesta segunda-feira (2). Após cada uma perder 500 estalecas, a casa entrou no “Tá com Nada”.

Mais cedo, Ana Paula foi punida por não realizar o “Raio-X”. Minutos antes do tempo da dinâmica estourar, a veterana já havia avisado a Milena que não entraria no confessionário. 

“Quem mais teve menos 500 [estalecas]? Nossa, a Líder também. Você também perdeu 500 estalecas, Maxiane? Então, a culpa não foi minha”, disparou a jornalista, que também foi penalizada por falar sem estar com o microfone. 

Aliada de Ana Paula no jogo, Milena comeu um abacaxi do VIP, o que fez a sirene disparar, anunciando o “Tá com Nada”. A punição faz com que toda a comida da casa seja retirada, deixando apenas alimentos essenciais, como arroz e feijão.  

