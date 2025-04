"Tá rica? Tô", responde Taís Araújo em entrevista, "mas não sou herdeira"

A- A+

Tá rica? perguntou, na lata, a jornalista Maria Fortuna à atriz Taís Araújo durante entrevista no videocast "Conversa vai, conversa vem", do Globo.

A atriz não se esquivou de dar a resposta: "Tô", cravou Taís.

A protagonista do remake de "Vale tudo", analisou a importância do dinheiro no processo de reparação histórica em relação à população preta.

Também comentou mudança de olhar em relação à sua Helena de "Viver a vida", novela de Manoel Carlos dos anos de 2009.

A atriz foi duramente crítica por sua atuação na época, e foi ao fundo do poço com as críticas, mas também foi festejada pela população preta que se sentia muito representada.

Hoje, olhando para trás, Taís acredita que o trabalho foi um sucesso:

Você mastigou o racismo na teledramaturgia, nas revistas femininas, na publicidade, onde virou um fenômeno. Está rica?

Tô (risos). Riquíssima, não. Eu não sou herdeira. Por isso, não digo "não" ao trabalho. Tenho uma vida bastante confortável.

A publicidade gosta de mim, e eu também gosto dela.

Eu bati na porta da maioria das marcas onde você vê a minha cara e falei: "Quero trabalhar para vocês". Ninguém chegou até mim, tudo eu corri atrás.

E dinheiro também é reparação. Quão revolucionário é ser mulher, mulher preta, rica, feliz, que pode ser quem é com toda a sua potência?

É reparação, porque dinheiro é poder. Outro dia, meu filho veio com um papo de nepo baby para cima de mim.

Falei: "Tá maluco? Não come essa pilha, não. Porque quatro gerações antes de você as pessoas eram escravizadas.

Vai ter que estudar, sim, encontrar uma profissão que ame. Você não é herdeiro, gato". Sei o que estar nesse lugar representa. É revolucionário, subversivo.

Impacta a vida de outras pessoas. É uma responsabilidade, mas hoje vejo isso com graça, leveza.

Porque consigo ver a Clara Moneke, Gabz, Jéssica Ellen, Duda Santos, Juliana Alves, Roberta Rodrigues, Sheron Menezzes, Cris Vianna protagonistas.

A graça e a liberdade que só vêm com o poder, e a possibilidade de ser subversivo é muito legal.

Num vídeo, você disse que, se antes via a sua Helena, protagonista da novela de Manoel Carlos, “Viver a vida”, atuação pela qual foi muito criticada, mas também festejada pela população preta, como fracasso, hoje a vê como sucesso.

E que a partir dela, sua negritude passou a ser o carro-chefe de tudo que faz.

Tudo. Se a Helena não tivesse passado pela minha vida, não seria quem eu sou hoje. Ela foi fundamental, mas eu demorei, tá? Eu fui lá embaixo pra poder entender que o que estava acontecendo não era sobre mim.

As críticas, né?

É. Não eram sobre mim. Era algo muito mais complexo, denso, sobre um país inteiro, sobre a identidade desse país, que não valoriza as diferenças, não aceita uma mulher negra bem-sucedida, rica e vitoriosa que não arraste uma corrente, que não tenha passado fome.

Helena não tinha essas justificativas. Tinha uma família estruturada... Foi bom, depois de um tempo, analisar que país é esse.

A novela está passando agora de novo e, aí, menina, é chuva de elogios.

As pessoas falam: "Você estava ótima. Vejo só por sua causa". Eu digo: "Sabe que eu não fiz de novo, né?"

O que mudou nas pessoas para acharem que agora estou bem na novela e 15 anos atrás eu era uma bosta?

Não é pouca gente, não, muitas mulheres, muitas mulheres brancas.

As negras já falavam: "Ah, deixei meu cabelo crespo"...

