"Tá se achando o ovão de ouro, o bonitão!", critica Amanda sobre Gabriel

As articulações de Gabriel, do BBB 23, depois da liderança do seu Affair Bruna Griphao tem gerado desconforto entre os moradores da Xepa. A médica Amanda não teve papas na língua para se referir a ele após a liderança de Bruna.



"Tá se achando o ovão de ouro, o bonitão!", disparou a sister.

Intrigas no VIP

Nem tudo são mar de rosas no quarto do Líder. A relação de Bruna e Larissa azedou ao longo do dia. As duas se estranharam após a conquista da prova.



O poder de assistirem ao jogo com áudio liberado acabou causando um estremecimento na amizade que vinha desde o início do programa. As duas terminaram a noite aos prantos e dormindo separadas. Depois de muita conversa durante esta sexta (20), as duas acabaram fazendo as pazes no quarto.

