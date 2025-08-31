A- A+

AUDIOVISUAL Tabira recebe, nesta semana, a 8ª edição do Poesia na Tela - Mostra Audiovisual Criada em 2014, a mostra tem como proposta valorizar a tradição poética do Sertão do Pajeú em diálogo com o audiovisual

De segunda (1º) e sexta (5), Tabira, no sertão do Pajeú, recebe a 8ª edição da Poesia na Tela – Mostra Audiovisual, que, neste ano, amplia sua programação para escolas e praças dos distritos de Borborema e Brejinho.

O evento é gratuito e voltado para diferentes públicos, reúne exibições de filmes, oficinas, lançamentos de livros, atividades ambientais e debates.

Criada em 2014, a mostra tem como proposta valorizar a tradição poética do Sertão do Pajeú em diálogo com o audiovisual. Ao longo das edições, passou a abrir espaço também para produções de outras regiões do estado, do Nordeste e de países latino-americanos.

8ª edição

A programação de 2025 destaca a diversidade de olhares, com curadorias especiais realizadas em parceria com o Recifest, a Mostra Mulher de Cinema, a Cine Comunaty – Mostra de Cinema Indígena e o festival Polo Sur Latinoamericano. Estão previstas sessões de animação, documentários, ficção e gêneros variados, além de debates em escolas.

O protagonismo feminino segue como eixo da iniciativa. Além da exibição de produções dirigidas por mulheres, a programação inclui a mesa de glosa feminina, reunindo poetisas em uma prática que historicamente foi restrita aos homens no Sertão.

O projeto também mantém ações voltadas para a sustentabilidade, como o Viveiro Itinerante, realizado em parceria com a ONG S.O.S Poço Escrito e voltado para atividades de reflorestamento.

Homenagens

A mostra presta homenagem a duas realizadoras: Bruna Tavares (PE), produtora e diretora ligada à Pajeú Filmes e ao Coletivo CineRuaPE; e Rosana Urbes (SP), animadora e diretora premiada por obras como “Guida” e com passagens pelos estúdios Disney. As duas participam ainda da programação com masterclasses.

Atividades formativas e lançamentos

Entre as oficinas, estão confirmadas “Outros sertões e o minuto”, com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento, e “O Cordel como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil”, com Dulce Lima.

Também serão lançados três livros: “Celeste Vidal”: uma vida na ditadura militar brasileira, de Genildo Santana; “Imagens de uma busca de si”, organizado por Márcio Andrade; e “Virada num mói de cuento”, de Dayane Rocha.

O encerramento, na sexta (5), contará com a homenagem às cineastas e a exibição de curtas das duas realizadoras.

A 8ª edição da Poesia na Tela é realizada pela Taquary Filmes e Tá Bonito pra Chover, com incentivo do Funcultura

Confira a programação completa da 8ª Poesia na Tela:

01/09 (segunda-feira)

Distrito de Borborema

Local: Escola Municipal Cônego Luiz Muniz do Amaral

8h: Sessão Internacional - Festival Polo Sur Latinoamericano

“La Voz del huito”, de Rita Sánchez Joaquina Izaguirre e Mara Corrales (Peru)

“Estrellas Del Desierto”, de Katherina Harder Sacre (Chile)

“Un Cuarto de Bagagem”, de Daniela Cuenca (Equador/Valência)

14h: Sessão Cine Comunaty

“Encantarias do Sertão: Kaipora”, de Seté Payayá (BA)

“Javyju”, de Kunha Rete e Carlos Eduardo Magalhães (SP)

“Faísca”, de Bárbara Matias Kariri (CE)

16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito

19h: Sessão Especial (Local: Praça Antônio Silvestre)

“Carta para o Futuro”, de Bruna Tavares e William Tenório (Afogados da Ingazeira - PE)

“Guida”, de Rosana Urbes (SP)

“O Globo Ativo”, de José Ivan Dias (Tabira - PE)

“Moagem”, de Odília Nunes (Ingazeira - PE)

Tabira

8h: Oficina "Outros sertões e o minuto", com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)



02/09 (terça-feira)

Distrito de Brejinho

8h: Sessão Recifest (Local: Escola Municipal de Tempo integral Cícero Correia)

“Crescer onde Nasce o Sol”, de Xulia Doxáqui (PE)

“Iara”, DE Erika P. dos Santos e Cássio P. dos Santos (MG)

“O Fundo dos Nossos Corações”, de Letícia Leão (RJ)

14h: Sessão Mostra Mulher de Cinema (Local: Escola Municipal de Tempo integral Cícero Correia)

“Céu”, de Valtyennya Pires (PB)

“Wadja”, de Narriman Kauane (PE)

“Neide”, de Gabrielle Nunes (SP)

“Ave Maria, de Pê Moreira (RJ)

16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito

19h: Sessão Especial (Local: Praça Cícero José de Brito)

“Un Cuarto de Bagagem”, de Daniela Cuenca (Equador/Valência)

“Derlon: uma experiência visual”, direção coletiva (Tabira - PE)

“Reisado Domingos Amaro”, de Dayane Rocha (Tabira - PE)

Tabira

8h: Oficina "Outros sertões e o minuto", com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)



03/09 (quarta-feira)

Tabira

8h: Oficina "Outros sertões e o minuto" com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)

8h: Sessão Internacional - Festival Polo Sur Latinoamericano (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

“La Voz del huito”, de Rita Sánchez Joaquina Izaguirre e Mara Corrales (Peru)

“Estrellas Del Desierto”, de Katherina Harder Sacre (Chile)

“Un Cuarto de Bagagem”, de Daniela Cuenca (Equador/ Valência)

09h30: Sessão Mostra Mulher de Cinema (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

“Céu”, de Valtyennya Pires (PB)

“Wadja”, de Narriman Kauane (PE)

“Neide”, de Gabrielle Nunes (SP)

“Ave Maria”, de Pê Moreira (RJ)

14h: Atividade Formativa “O Cordel como Patrimônio cultural e imaterial do Brasil”, com Dulce Lima

16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito

18h30: Lançamento do livro “Celeste Vidal: uma vida na ditadura militar brasileira”, de Genildo Santana (Local: Praça Gonçalo Gomes)

19h: Sessão Especial (Local: Praça Gonçalo Gomes)

“Celeste Vidal: Metade Sol, Metade Sombra”, de Maria Ruana Xavier (Tabira - PE)

“Viva o Outro Mundo”, de Katia Mesel (PE)

“O Bem Virá”, de Uilma Queiroz (Afogados da Ingazeira - PE)



04/09 (quinta-feira)

Tabira

8h: Oficina "Outros sertões e o minuto", com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)

8h: Sessão Cine Comunaty (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

“Encantarias do Sertão: Kaipora”, de Seté Payayá (BA)

“Javyju”, de Kunha Rete e Carlos Eduardo Magalhães (SP)

“Faísca”, de Bárbara Matias Kariri (CE)

9h30: Sessão Recifest (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

“Crescer onde Nasce o Sol”, de Xulia Doxáqui (PE)

“Iara”, de Erika P. dos Santos e Cássio P. dos Santos (MG)

“O Fundo dos Nossos Corações”, de Letícia Leão (RJ)

14h: Masterclass: Cinema e História, com Bruna Tavares (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

18h30: Lançamento de livro: “Imagens de uma busca de si”, com o organizador Márcio Andrade (Local: Praça Gonçalo Gomes)

19h: Sessão Especial LPG Pajeú (Local: Praça Gonçalo Gomes)

“Cinza”, direçāo coletiva (Tabira - PE)

“Uma Passagem de Lua”, de Kauā Silva (Tabira - PE)

“Mistérios do Poço Escrito”, de José Ivan Dias (Tabira - PE)

“Um Balé de RaízeS”, de Diogo Marques (Tabira - PE)

“É Cantando Que Eu Me Liberto”, de Talitha Farias (Triunfo - PE)

“A Ponte”, de Richard Soares (Afogados da Ingazeira - PE)

“A Torre de Itapetim”, de Jefferson Souza (Itapetim - PE)

“Corpo Seco”, de Flávio Rocha (Tuparetama - PE)

05/09 (sexta-feira)

Tabira

8h: Oficina "Outros sertões e minuto", com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)

8h: Apresentação do Jogo de ficção educativa sobre a história da poesia do Pajéu: “As aventuras de um Pajeú Encantado”, com Jefferson Sousa (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

10h: Masterclass: “Poesia Animada”, com Rosana Urbes (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito

18h30: Lançamento do livro “Virada num mói de cuento”, de Dayane Rocha (Local: Praça Gonçalo Gomes)

19h: Sessão de Homenagem a Bruna Tavares e Rosana Urbes (Local: Praça Gonçalo Gomes) “Carol”, de Bruna Tavares (PE)

“Salam”, de Bruna Tavares (PE)

“Guida”, de Rosana Urbes (SP)

“Safo”, de Rosana Urbes (SP)

20h: Mesa de Glosas Feminina + Encerramento (Local: Praça Gonçalo Gomes)

Poetisas: Dayane Rocha (Tabira), Elenilda Amaral (Afogados da Ingazeira), Erivoneide Amaral (Afogados da Ingazeira), Francisca Araújo (Iguaracy) e Vivi Maria (São José do Egito).

*Com informações da assessoria de imprensa



