Tabira recebe, nesta semana, a 8ª edição do Poesia na Tela - Mostra Audiovisual
Criada em 2014, a mostra tem como proposta valorizar a tradição poética do Sertão do Pajeú em diálogo com o audiovisual
De segunda (1º) e sexta (5), Tabira, no sertão do Pajeú, recebe a 8ª edição da Poesia na Tela – Mostra Audiovisual, que, neste ano, amplia sua programação para escolas e praças dos distritos de Borborema e Brejinho.
O evento é gratuito e voltado para diferentes públicos, reúne exibições de filmes, oficinas, lançamentos de livros, atividades ambientais e debates.
Criada em 2014, a mostra tem como proposta valorizar a tradição poética do Sertão do Pajeú em diálogo com o audiovisual. Ao longo das edições, passou a abrir espaço também para produções de outras regiões do estado, do Nordeste e de países latino-americanos.
8ª edição
A programação de 2025 destaca a diversidade de olhares, com curadorias especiais realizadas em parceria com o Recifest, a Mostra Mulher de Cinema, a Cine Comunaty – Mostra de Cinema Indígena e o festival Polo Sur Latinoamericano. Estão previstas sessões de animação, documentários, ficção e gêneros variados, além de debates em escolas.
O protagonismo feminino segue como eixo da iniciativa. Além da exibição de produções dirigidas por mulheres, a programação inclui a mesa de glosa feminina, reunindo poetisas em uma prática que historicamente foi restrita aos homens no Sertão.
O projeto também mantém ações voltadas para a sustentabilidade, como o Viveiro Itinerante, realizado em parceria com a ONG S.O.S Poço Escrito e voltado para atividades de reflorestamento.
Homenagens
A mostra presta homenagem a duas realizadoras: Bruna Tavares (PE), produtora e diretora ligada à Pajeú Filmes e ao Coletivo CineRuaPE; e Rosana Urbes (SP), animadora e diretora premiada por obras como “Guida” e com passagens pelos estúdios Disney. As duas participam ainda da programação com masterclasses.
Atividades formativas e lançamentos
Entre as oficinas, estão confirmadas “Outros sertões e o minuto”, com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento, e “O Cordel como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil”, com Dulce Lima.
Também serão lançados três livros: “Celeste Vidal”: uma vida na ditadura militar brasileira, de Genildo Santana; “Imagens de uma busca de si”, organizado por Márcio Andrade; e “Virada num mói de cuento”, de Dayane Rocha.
O encerramento, na sexta (5), contará com a homenagem às cineastas e a exibição de curtas das duas realizadoras.
A 8ª edição da Poesia na Tela é realizada pela Taquary Filmes e Tá Bonito pra Chover, com incentivo do Funcultura
Confira a programação completa da 8ª Poesia na Tela:
01/09 (segunda-feira)
Distrito de Borborema
Local: Escola Municipal Cônego Luiz Muniz do Amaral
8h: Sessão Internacional - Festival Polo Sur Latinoamericano
“La Voz del huito”, de Rita Sánchez Joaquina Izaguirre e Mara Corrales (Peru)
“Estrellas Del Desierto”, de Katherina Harder Sacre (Chile)
“Un Cuarto de Bagagem”, de Daniela Cuenca (Equador/Valência)
14h: Sessão Cine Comunaty
“Encantarias do Sertão: Kaipora”, de Seté Payayá (BA)
“Javyju”, de Kunha Rete e Carlos Eduardo Magalhães (SP)
“Faísca”, de Bárbara Matias Kariri (CE)
16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito
19h: Sessão Especial (Local: Praça Antônio Silvestre)
“Carta para o Futuro”, de Bruna Tavares e William Tenório (Afogados da Ingazeira - PE)
“Guida”, de Rosana Urbes (SP)
“O Globo Ativo”, de José Ivan Dias (Tabira - PE)
“Moagem”, de Odília Nunes (Ingazeira - PE)
Tabira
8h: Oficina "Outros sertões e o minuto", com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)
02/09 (terça-feira)
Distrito de Brejinho
8h: Sessão Recifest (Local: Escola Municipal de Tempo integral Cícero Correia)
“Crescer onde Nasce o Sol”, de Xulia Doxáqui (PE)
“Iara”, DE Erika P. dos Santos e Cássio P. dos Santos (MG)
“O Fundo dos Nossos Corações”, de Letícia Leão (RJ)
14h: Sessão Mostra Mulher de Cinema (Local: Escola Municipal de Tempo integral Cícero Correia)
“Céu”, de Valtyennya Pires (PB)
“Wadja”, de Narriman Kauane (PE)
“Neide”, de Gabrielle Nunes (SP)
“Ave Maria, de Pê Moreira (RJ)
16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito
19h: Sessão Especial (Local: Praça Cícero José de Brito)
“Un Cuarto de Bagagem”, de Daniela Cuenca (Equador/Valência)
“Derlon: uma experiência visual”, direção coletiva (Tabira - PE)
“Reisado Domingos Amaro”, de Dayane Rocha (Tabira - PE)
Tabira
8h: Oficina "Outros sertões e o minuto", com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)
03/09 (quarta-feira)
Tabira
8h: Oficina "Outros sertões e o minuto" com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)
8h: Sessão Internacional - Festival Polo Sur Latinoamericano (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
“La Voz del huito”, de Rita Sánchez Joaquina Izaguirre e Mara Corrales (Peru)
“Estrellas Del Desierto”, de Katherina Harder Sacre (Chile)
“Un Cuarto de Bagagem”, de Daniela Cuenca (Equador/ Valência)
09h30: Sessão Mostra Mulher de Cinema (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
“Céu”, de Valtyennya Pires (PB)
“Wadja”, de Narriman Kauane (PE)
“Neide”, de Gabrielle Nunes (SP)
“Ave Maria”, de Pê Moreira (RJ)
14h: Atividade Formativa “O Cordel como Patrimônio cultural e imaterial do Brasil”, com Dulce Lima
16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito
18h30: Lançamento do livro “Celeste Vidal: uma vida na ditadura militar brasileira”, de Genildo Santana (Local: Praça Gonçalo Gomes)
19h: Sessão Especial (Local: Praça Gonçalo Gomes)
“Celeste Vidal: Metade Sol, Metade Sombra”, de Maria Ruana Xavier (Tabira - PE)
“Viva o Outro Mundo”, de Katia Mesel (PE)
“O Bem Virá”, de Uilma Queiroz (Afogados da Ingazeira - PE)
04/09 (quinta-feira)
Tabira
8h: Oficina "Outros sertões e o minuto", com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)
8h: Sessão Cine Comunaty (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
“Encantarias do Sertão: Kaipora”, de Seté Payayá (BA)
“Javyju”, de Kunha Rete e Carlos Eduardo Magalhães (SP)
“Faísca”, de Bárbara Matias Kariri (CE)
9h30: Sessão Recifest (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
“Crescer onde Nasce o Sol”, de Xulia Doxáqui (PE)
“Iara”, de Erika P. dos Santos e Cássio P. dos Santos (MG)
“O Fundo dos Nossos Corações”, de Letícia Leão (RJ)
14h: Masterclass: Cinema e História, com Bruna Tavares (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
18h30: Lançamento de livro: “Imagens de uma busca de si”, com o organizador Márcio Andrade (Local: Praça Gonçalo Gomes)
19h: Sessão Especial LPG Pajeú (Local: Praça Gonçalo Gomes)
“Cinza”, direçāo coletiva (Tabira - PE)
“Uma Passagem de Lua”, de Kauā Silva (Tabira - PE)
“Mistérios do Poço Escrito”, de José Ivan Dias (Tabira - PE)
“Um Balé de RaízeS”, de Diogo Marques (Tabira - PE)
“É Cantando Que Eu Me Liberto”, de Talitha Farias (Triunfo - PE)
“A Ponte”, de Richard Soares (Afogados da Ingazeira - PE)
“A Torre de Itapetim”, de Jefferson Souza (Itapetim - PE)
“Corpo Seco”, de Flávio Rocha (Tuparetama - PE)
05/09 (sexta-feira)
Tabira
8h: Oficina "Outros sertões e minuto", com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)
8h: Apresentação do Jogo de ficção educativa sobre a história da poesia do Pajéu: “As aventuras de um Pajeú Encantado”, com Jefferson Sousa (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
10h: Masterclass: “Poesia Animada”, com Rosana Urbes (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito
18h30: Lançamento do livro “Virada num mói de cuento”, de Dayane Rocha (Local: Praça Gonçalo Gomes)
19h: Sessão de Homenagem a Bruna Tavares e Rosana Urbes (Local: Praça Gonçalo Gomes) “Carol”, de Bruna Tavares (PE)
“Salam”, de Bruna Tavares (PE)
“Guida”, de Rosana Urbes (SP)
“Safo”, de Rosana Urbes (SP)
20h: Mesa de Glosas Feminina + Encerramento (Local: Praça Gonçalo Gomes)
Poetisas: Dayane Rocha (Tabira), Elenilda Amaral (Afogados da Ingazeira), Erivoneide Amaral (Afogados da Ingazeira), Francisca Araújo (Iguaracy) e Vivi Maria (São José do Egito).
