LITERATURA Tabira recebe o 6º Encontro Literário Infantojuvenil Escritora Nevinha Pires Evento ocorre no dia 26 de abril, quando será inaugurada uma estátua da professora e escritora

Tabira, município pernambucano incrustado no coração do Sertão do Pajeú, sempre teve na figura admirável de Nevinha Pires uma espécie de guardiã de sua memória. Mesmo após a morte da professora e escritora, em 2016, ela segue inspirando seus conterrâneos. Prova disso é a existência de um evento cultural que carrega seu nome e que já chega à sexta edição.

O 6º Encontro Literário Infantojuvenil Escritora Nevinha Pires será realizado no dia 26 de abril, às 16h30, no Centro Cultural Poeta Zé Mariano. Criado pela família da ilustre cidadã tabirense após o seu falecimento, o evento tem o objetivo de, além de manter viva a memória da escritora, contribuir com a educação e a formação cultural da população local.

A festividade funciona como culminância de um concurso realizado entre crianças e adolescentes de 8 a 15 anos de idade. Alunos de 15 escolas da rede pública e privada do município inscrevem seus trabalhos de desenho, poesia, redação e conto, sendo classificados dez em cada categoria. No encontro, são anunciados os três primeiros lugares em cada categoria, que são reconhecidos com prêmios em dinheiro.



“Um mês antes do encontro literário, os estudantes passam por oficinas em suas escolas. Depois, os trabalhos inscritos são avaliados por uma comissão julgadora formada por professores e gestores. A premiação é um evento lindo, porque todos os classificados têm a oportunidade de apresentar suas obras na presença de uma plateia lotada. Também abrimos espaços para números artísticos das escolas e de outros convidados”, explica Pedro Pires Neto, único filho de Nevinha.

Segundo o organizador, na última edição do projeto foram mais de 1.200 produções inscritas, mostrando o sucesso da iniciativa. “A gente observa uma crescente na participação a cada ano. A população está cada vez mais aderindo ao evento. Isso é muito bom, porque esse é um evento para a cidade. Mais do que fazer uma homenagem a minha mãe, o objetivo é estimular a leitura e a escrita”, comenta.

Atualmente, o encontro é completamente financiado pela família de Nevinha, que conta com o apoio técnico e logístico da Prefeitura de Tabira e de profissionais da educação do município. Para Pedro, já é possível ver os frutos de sua empreitada cultural. “Alunos que participaram das primeiras edições, hoje, já estão auxiliando os professores nas oficinas, virando multiplicadores. Alguns já integram a Associação dos Poetas e Prosadores de Tabira, despontando como jovens poetas da cidade”, diz.

O próximo dia 26 reserva ainda outra ocasião para os tabirenses guardarem na memória. Após a conclusão do encontro literário, será inaugurada uma estátua em homenagem a Nevinha Pires, às 19h30, na Praça Gonçalo Dias. Assinada pelo artista plástico Jobson Figueiredo, a imagem em bronze traz uma representação em tamanho real da escritora e professora, sentada em um banco de praça e cercada por livros.

“Queria que fosse algo que interagisse com as pessoas, deixando imortalizada a figura dela da forma como todos lembram. Era um sonho que eu tinha e que resolvi fazer por conta própria, mesmo com um custo altíssimo. É uma presente para a cidade que ela tanto amava”, afirma.

Maria das Neves Pires da Silva nasceu em 1° de abril de 1925, quando Tabira era ainda um distrito. Quando seu pai, Pedro Pires, chegou à prefeitura de Afogados da Ingazeira, emancipou a cidade, da qual acabou se tornando o primeiro eleito. Era Nivinha - que, após o colégio de freiras, estudou pedagogia, contabilidade e licenciatura em história - quem escrevia os discursos e comunicados do pai.

Nivinha também era constantemente procurada pelos moradores do município, que pediam sua ajuda para escrever cartas aos parentes distantes ou solicitações à autoridades. Ao longo de 40 anos, se dedicou à educação e, com a aposentadoria, passou a escrever livros. Foram sete títulos publicados, sendo cinco dedicados à grande paixão de sua vida: Tabira e sua gente.

