Taca Mais Música: confira a agenda dos shows deste mês de julho

As quintas-feiras de julho no Shopping Tacaruna serão dedicadas à Música Popular Brasileira com o projeto "Taca Mais Música", que volta a ser realizado no rooftop do mall a partir deste 6 de julho, às 19h, com show da Banda O Disco em tributo ao Roupa Nova.



Com acesso gratuito, o projeto traz ainda na programação o cantor Marcos Santana, para celebrar o Dia Mundial do Rock, na quinta-feira, 13, com tributo a Raul Seixas.



Já no dia 20 é a vez do Grupo Bailinho Maravilha comandar o show "Brasilidade" e encerrando a agenda do mês, a Banda Novos Boêmios se apresenta no dia 27.



Bailinho Maravilha é atração no Taca Mais Música | Crédito: Divulgação

Gastronomia

A partir deste mês de julho, além dos shows do Taca Mais Música, o rooftop do Shopping Tacaruna vai receber também uma nova operação gastronômica com o Tapa Express - que vai funcionar, especialmente, nos dias das apresentações do



Chopp e pratos como risoto carreteiro, caixinha de churrasco, entre outros petiscos serão servidos no espaço, que também vai contar com a operação Coffee Break, com salgados, caipirinha e tábua de frios.

Serviço

Taca Mais Música

Quando: todas as quintas-feiras de julho, às 19h

Onde: Shopping Tacaruna (Roof Top)

Acesso gratuito



Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Programação

Quinta-feira, 6 de julho - Banda O Disco (Canta Roupa Nova)

Quinta-feira, 13 de julho - Marcos Santana (Canta Raul Seixas)

Quinta-feira, 20 de julho - Bailinho Maravilha - (Canta brasilidade)

Quinta-feira, 27 de julho - Novos Boêmios (Canta as melhores da MPB)

