MÚSICA NO SHOPPING Taca Mais Música: MPB e rock nacional integram programação de novembro Marisa Monte, Cazuza e Legião Urbana são algumas das celebrações dos repertórios do mês no projeto do mall

Novembro no Shoping Tacaruna vai de MPB ao rock nacional dos anos de 1980, no projeto Taca Mais Música - com programação às quintas-feiras, 19h, no rooftop e acesso gratuito.

Quem abre o "mês musical" do shopping, nesta quinta-feira (2), é a canstora Luana Tavares, com repertório dedicado a Marisa Monte.









Na semana seguinte, dia 9 de novembro, é a vez de Cazuza ser celebrado por Betto Alves. Já na quinta, 16, Ney Matogrosso ganha homenagem através da voz do cantor Sydney Azeredo.

O Grupo Paixão, na penúltima quinta do mês, apresenta show com playlist da Legião Urbana e na derradeira semana de novembro, fechando a programação, a Banda Cine Club reúne trilhas sonoras de filmes dos anos de 1980/1990.



Programação:



Quinta-feira (2) - Luana Tavares canta Marisa Monte

Quinta-feira (9) - Betto Alvez canta Cazuza

Quinta-feira (16) - Sydney Azeredo canta Ney Matogrosso

Quinta-feira (23) - Grupo Paixão canta Legião Urbana

Quinta-feira (30) - Banda Cine Club com repertório de filmes dos anos de 1980/1990

Serviço

Taca Mais Música

Quando: todas as quintas-feiras de novembro, 19h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Acesso Gratuito

Informações: (81) 3412-6000

