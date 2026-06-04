Shopping Tacaruna promove programação junina, com Geraldinho Lins e Pecinho Amorim entre as atrações
Shows gratuitos ocorrem nas quintas-feiras de junho, sempre às 19h
Uma programação inteiramente dedicada ao forró tem início nesta quinta-feira (4), às 19h, no Shopping Tacaruna. Ao longo do mês de junho, o projeto Taca Mais Música recebe artistas do gênero musical no rooftop do centro de compras em shows gratuitos.
A abertura fica por conta de Geraldinho Lins, que sobe ao palco com músicas como “Amor de Sertão”, “Virou Paixão” e “Lembranças de Amor” no repertório. No dia 11 de junho, a atração é o Forró na Caixa, grupo formado e idealizado por Martins.
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Maestro Forró sobe ao palco no dia 18. Pecinho Amorim encerra a programação, no dia 25, recebendo como convidado o seu pai, o forrozeiro Petrúcio Amorim.
Confira a programação:
04/06 - Geraldinho Lins
11/06 - Forró na Caixa
18/06 - Maestro Forró
25/06 - Pecinho Amorim com participação especial de Petrúcio Amorim