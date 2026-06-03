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Famosos Tacy de Campos faz desabafo após escolha de Luísa Arraes para viver Cássia Eller no cinema Artista relembra período de dez anos interpretando cantora nos palcos, rejeita rótulo permanente e apresenta uma "carta de demissão"

A atriz e cantora Tacy de Campos, que agora usa o nome artístico Tacy, usou as redes sociais para publicar um desabafo após a repercussão em torno da escolha de Luísa Arraes para interpretar Cássia Eller na cinebiografia inédita da cantora, informação revelada pelo Globo na última semana.



Numa longa mensagem divulgada no Instagram, a artista — que estrelou o espetáculo "Cássia Eller, o musical" ao longo de uma década — disse que vem recebendo, nos últimos dias, diversas mensagens de fãs e amigos reclamando que ela deveria ter sido escalada para o papel.

"Nos últimos dias, recebi muitas mensagens depois do anúncio da atriz escolhida para interpretar Cássia Eller no cinema. A maioria dizia a mesma coisa: 'Tinha que ser você'. Sei que essas mensagens nascem do carinho. E agradeço. Mas elas também me fizeram pensar", escreveu.

Tacy interpretou Cássia Eller nos palcos durante cerca de dez anos e destacou que a experiência marcou, de fato, sua trajetória artística. Segundo ela, porém, o reconhecimento pelo trabalho acabou gerando uma expectativa de que permanecesse para sempre associada à personagem.





"Existe uma expectativa silenciosa de que um artista permaneça para sempre no lugar onde foi mais amado. Só que criar também é partir. É mudar de assunto. É correr o risco de decepcionar expectativas para continuar sendo verdadeiro consigo mesmo", afirmou.

No mesmo desabafo, Tacy lamentou que parte do público continua acompanhando sua atuação como intérprete de Cássia, mas não necessariamente seus projetos mais recentes.

"Tenho escutado, há anos, elogios ao meu trabalho como intérprete de Cássia. Mas também percebo que muitas pessoas que celebram essa trajetória não acompanham minhas músicas, meus shows ou os projetos que venho construindo desde então. Como se eu estivesse condenada a revisitar eternamente uma versão anterior de mim mesma."

Ao fim do texto, Tacy recorreu a uma ironia fina para reforçar o desejo de seguir novos caminhos profissionais. "Por isso, se existir um cargo vitalício de 'Cássia Eller oficial do imaginário popular', peço licença para apresentar minha carta de demissão", frisou.

Quem será Cássia Eller no cinema?

Na semana passada, O Globo revelou que Luísa Arraes foi a escolhida para interpretar Cássia Eller em "Cássia, o filme", cinebiografia que começa a ser rodada em outubro e tem lançamento previsto para 2027. Dirigido por Diego Freitas, o longa conta com apoio de Maria Eugênia Vieira Martins, viúva da cantora.

Em entrevista ao Globo, Maria Eugênia elogiou a escolha da atriz. "A Luísa é, primeiro, uma atriz com A maiúsculo, uma excelente atriz. Segundo, ela tem ângulos no rosto parecidos com os da Cássia. Então, na hora de caracterizar, é uma coisa que facilita bastante. A Luísa ainda tem um jeito moleque, que combina muito com o da Cássia", afirmou.

Segundo a produção, Luísa Arraes foi selecionada após testes realizados com mais de cem atrizes.

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