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BIG BROTHER BRASIL Com as famílias na plateia e Tadeu na pista, final do BBB 26 começa sob o som de Alok Finalistas foram recepcionados, também, pelas torcidas nas cidades

Tadeu Schimdt, ex-participantes e a equipe de apoio do Big Brother Brasil caíram na pista, sob o som de Alok, abrindo o último programa da edição 2026 do reality, que vai consagrar o campeão ou campeã do prêmio de mais de 5 milhões, nesta terça-feira (21).



Em clima animado, Tadeu cumprimentou os finalistas, Ana Paula, Juliano Floss e Milena, que logo foram recepcionados pelos ex-participantes, postados na área externa da casa, de onde o programa está sendo apresentado.









Em seguida, e causando emoção, foram as famílias dos finalistas que apareceram para eles, na plateia do programa. Ana Paula foi às lágrimas com duas de suas irmãs. Já Floss pôde rever os pais e Milena a sua mãe.



Crédito: Reprodução//TV Globo



Além disso, as torcidas de cada um deles foram mostradas nas cidades de onde nasceram os três.



Em Belo Horizonte (MG), Ana Paula assistiu uma multidão entoando gritos em seu favor.



Já em Chapecó (SC), Floss assistiu ao público usando máscaras de seu rosto e também em Minas, mas na cidade de Teófilo Otoni, Milena sorriu ao ver sua torcida - formada, inclusive, por muitas crianças.

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