BBB 23 Tadeu faz postagem sobre primeiras horas da prova do Quarto Branco; confira Nas redes sociais, o apresentador analisou desempenho dos desafiantes

Em postagem nas suas redes sociais, Tadeu Schimidt avaliou o desempenho de Domitila e Fred nas primeiras horas de prova no Quarto Branco. O apresentador comentou sobre a dinâmica que movimenta o dia no BBB 23.



"Dá pra adivinhar o que eu estou assistindo? Gente, que coisa hein? Esse duelo no carro branco ou é treta, ou é um silêncio como se cada um tivesse sozinho durante horas", postou Tadeu Schmidt.

"Dá pra ouvir o ar-condicionado aqui de cada, o barulho da rua, a minha barriga roncando. Olha, Fred e Domitila se mexendo no carro a gente ouve até a mão, o braço passando no encosto. Durante horas. Gente, que agonia", afirmou o apresentador.

Entenda a dinâmica

Aberto nesta quarta-feira (8), o Quarto Branco foi formado pela manhã, após Domitila apertar o botão colocado no jardim, o que a mandou direto para a dinâmica. Líder da semana, Fred Desimpedidos foi escolhido por ela para o desafio.

Dentro de um carro, a dupla enfrenta uma prova de resistência: ficarem juntos e sentados segurando um disco do lado de fora da janela. Quem desistir ou deixar o adereço cair primeiro, perde o desaafio. Usar o banheiro ou fazer necessidades na roupa também é proibido.

O vencedor levará o carro e fica imune na semana. Ao perdedor, o dissabor de ir direto para o Paredão, sem direito a disputar a Prova Bate e Volta. Como se não bastasse, ele terá que ficar preso no quarto até o programa desta quinta-feira (9). A não ser que aperte o botão e desista do confinamento.

