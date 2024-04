Tadeu Schimdt dá bronca ao vivo em brothers, após Isabelle desrespeitar pedido de silêncio

A- A+

Mais uma vez, os participantes do BBB 24 levaram um “puxão de orelha” de Tadeu Schmidt. Durante o programa ao vivo desta quinta-feira (5), o apresentador reclamou com os brothers e sisters por não terem seguido uma orientação sua.

Em noite de formação do Paredão, os confinados descobriram apenas no confessionário uma mudança na dinâmica tradicional do programa. Em vez de votar em alguém para ir para a berlinda, eles tinham que salvar um colega.

Após ouvir os votos, Tadeu pediu que cada participante fosse direto para o Quarto Fada em silêncio. Isso para que os demais que ainda não haviam votado e estavam do lado de fora da casa não descobrissem a novidade.

Isabelle, no entanto, descumpriu a ordem do apresentador. Ao sair do confessionário, partiu correndo para o quarto e gritando: “Meu Deus!”.

Após todos retornarem à sala e antes de anunciar o resultado da votação, Tadeu registrou sua reclamação. “Vocês não entenderam a parte ‘voltar em silêncio pro quarto’? Ainda bem que vocês não falaram nada comprometedor”, comentou.

