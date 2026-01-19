A- A+

Polêmica BBB 26: Tadeu Schimidt diz que Pedro "seria retirado do programa" caso não desistisse Participante está sendo acusado de assédio após tentar beijar Jordana à força na despensa

O apresentador do Big Brother Brasil 2026, Tadeu Schimidt, se pronunciou, momentos antes da formação do paredão, sobre o episódio polêmico envolvendo o participante Pedro, que teria tentado beijar Jordana à força, na noite deste domingo (19).

Na ocasião, Tadeu prestou apoio a Jordana e disse que o desfecho da situação será feito da melhor maneira possível para a advogada.

"Nossa equipe conversou com a Jordana fora do ar, deixá-la o mais a vontade possível. Tudo vai ser conduzido da melhor maneira possível para ela", iniciou Tadeu.

"A gente sabe que você está assimilando o que aconteceu. A gente se solidariza com você. Se você quiser falar alguma coisa a qualquer momento. Se não quiser falar mais. O que for mais confortável pra você, a gente está de braços abertos, à disposição pra fazer o melhor pra você desse momento. A gente sente muito que isso tenha acontecido com uma mulher dentro do BBB. Se o Pedro não tivesse desistido, ele seria retirado do programa. Não só no BBB, mas em qualquer lugar", concluiu o apresentador.

Em um vídeo divulgado pelo próprio perfil do BBB, é possível ver que, após entrarem na despensa, Pedro vai em direção à advogada, enquanto ela está segurando um baby liss.

Jordana questiona a atitude de Pedro, que diz que "queria fazer o que estava com vontade de fazer". A sister rebate o curitibano perguntando se ele está "doido" e diz que ele está "viajando".

Após o episódio, Pedro apertou o botão da desistência e deixou o BBB 26. Fora da casa, o jovem argumentou que agiu dessa maneira por achar que Jordana também estava interessada nele.

Pedro ainda comparou Jordana a sua esposa e disse que "pensou errado".

"Desejei ela (a Jordana), ela lembrava minha mulher, achei que tinha sido recíproco, mas era coisa da minha cabeça. Tentei beijá-la, mas pensei errado. Não era isso que ela queria", afirmou.

