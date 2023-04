Tadeu Schmidt anuncia a reabertura das inscrições para o BBB 24; saiba como se candidatar

A- A+

O BBB 23 acabou, mas as inscrições para o BBB 24 já começaram. Na noite dessa terça-feira (25), antes de revelar Amanda como campeã da edição, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a reabertura das inscrições. Os interessados devem correr, pois as vagas são limitadas.

“Caprichem no vídeo. Não vejo a hora de conhecer vocês”, disse o apresentador.

Na semana passada, Boninho já havia anunciado o primeiro lote de inscrições do BBB 24. Segundo ele, nas primeiras horas de inscrições abertas, a produção recebeu mais de 60 mil vídeos de candidatos. As regiões Nordeste, Sudeste e Sul já atingiram a cota de inscritos.

Como se inscrever para o BBB 24?

Os interessados em participar da casa mais vigiada do país devem se candidatar online pelo site das Inscrições do BBB 24. Ao entrar no link, o candidato deve escolher a região onde mora ou nasceu.

Depois, o futuro brother deve responder 95 perguntas sobre sua vida. Parte da seleção inclui enviar fotos e um vídeo de apresentação. Tudo para que a produção do programa possa conhecer o candidato.

