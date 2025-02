A- A+

Big Brother Brasil Tadeu Schmidt dá bronca em participantes do BBB 25 durante Sincerão O apresentador interferiu diversas vezes durante a dinâmica, relembrando como funcionava o jogo

No Sincerão do BBB 25 desta segunda-feira (10), o apresentador Tadeu Schmidt teve trabalho e distribuiu bronca aos participantes.

Logo na primeira participação, Tadeu interrompeu a fala de Aline para reforçar o intuito da dinâmica. "Você precisa escolher a pessoa que vai ter a maior quantidade de votos aqui fora".

E deu a oportunidade de a baiana repensar sua escolha, que acabou mantendo João Gabriel e entrou em embate com o goiano.



Em seguida, o apresentador interrompeu a também emparedada Vitória Strada, explicando novamente uma das escolhas da dinâmica.

"Não é a sua troca com ela. É a pessoa que não está participando do BBB, que aqui fora ninguém vai lembrar."



Ao longo da dinâmica, os brothers continuaram "sabonetando" e o apresentador seguiu reforçando a importância de se colocar com mais firmeza nas falas.

Ao voltar do intervalo, Tadeu relembrou uma frase que ele mesmo havia dito anteriormente e provocou os participantes: "É hora de botar os leões de quarto pra rugir na sala".



Algumas vezes, ao chamar o próximo participante para falar na dinâmica, ninguém se habilitava e Tadeu teve que encorajá-los:

"Todo mundo está aqui desde o início do Sincerão. Vocês já sabem qual é a dinâmica, já pensaram bastante, não é possível que a gente vai demorar para a próxima pessoa ir pra lá."



Diversas outras vezes o apresentador teve que se colocar durante falas dos brothers, que interromperam uns aos outros.

Ao encerrar o Sincerão, Tadeu deu os números finais e também deu um recado para ficar na cabeça dos participantes: "Vocês não fazem ideia o tanto que uma noite como hoje fala sobre cada jogador".

