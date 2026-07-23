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FAMOSOS Tadeu Schmidt comemora aniversário em família; confira Nos últimos meses, Tadeu enfrentou perdas marcantes com as mortes do irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, e da mãe, Janira Schmidt

Tadeu Schmidt compartilhou registros de uma comemoração especial ao lado da família nesta quinta-feira (23). O apresentador completou 52 anos no último dia 18, mas precisou adiar a celebração porque a data coincidiu com o encerramento da cobertura da Central da Copa, da TV Globo. Dias depois, ele reuniu os familiares para brindar a nova idade.

Ao mostrar os momentos da confraternização nas redes sociais, o comunicador explicou o motivo do adiamento e afirmou que faz questão de celebrar a data, mesmo que seja alguns dias depois.

Nos últimos meses, Tadeu enfrentou perdas marcantes com as mortes do irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, em abril; e da mãe, Janira Schmidt, um mês depois. Ainda assim, destacou a importância de valorizar os momentos de alegria. "A vida não é perfeita, a vida nos dá umas porradas... mas a vida também nos dá tantos motivos pra celebrar... então, vamos celebrar!", afirmou.

O apresentador também contou que a comemoração aconteceu da forma como mais gosta, ao lado da família, com boa comida e até um detalhe divertido envolvendo a esposa, Ana Cristina Schmidt. "Foi do jeito que a gente gosta: nosso ‘Núcleo do Sujeito’ reunido, comida deliciosa e, claro, eu e Mozão de roupa combinando!", brincou.

Além da esposa, participaram da celebração as filhas do casal, Valentina Schmidt, de 24 anos, e Laura Schmidt, de 21.

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