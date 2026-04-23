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BBB 26 Olha ele! Tadeu Schmidt compartilha sua rotina no dia da final no BBB 26 O registro acompanha toda a jornada do jornalista antes de entrar ao vivo. Após a preparação, Tadeu seguiu para o palco para comandar a final do BBB 26, que consagrou Ana Paula Renault como a grande vencedora

No dia seguinte à grande final do BBB 26, Tadeu Schmidt abriu um pouco da intimidade e mostrou como foi sua rotina nas horas que antecederam o programa decisivo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador revelou desde momentos simples do dia a dia até os bastidores da preparação para o evento.

O registro acompanha toda a jornada do jornalista antes de entrar ao vivo, evidenciando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional em um dos momentos mais importantes da temporada. A final consagrou Ana Paula Renault como campeã da edição.

Treino e início do dia

A rotina começou pela manhã, com um treino de musculação. Durante a atividade, Tadeu foi reconhecido por fãs na academia e interagiu com simpatia, agradecendo ao carinho do público às vésperas da final.

O momento marca o início de um dia intenso, que exigiu preparo físico e concentração para a apresentação ao vivo.

Momento em família e pausa antes do ao vivo

Após o treino, o apresentador voltou para casa, onde aproveitou momentos de descanso ao lado da família e do cachorro. Entre brincadeiras com o pet e um almoço em clima descontraído, ele valorizou a pausa antes da maratona de compromissos.

"Esse aqui é o prato mais gostoso, a berinjela mais gostosa do mundo", comentou, ao mostrar a refeição.

Caminho até os Estúdios Globo

Durante o trajeto até os Estúdios Globo, Tadeu revelou um hábito curioso: acompanhar o próprio programa.

"Vou ligar no Globoplay e fazer a última viagem ouvindo BBB 26", disse, em tom bem-humorado.

O momento também foi dedicado à preparação final, com o apresentador revisando mentalmente o discurso da grande final.

Bastidores e preparação final

Já nos Estúdios Globo, o apresentador iniciou a rotina de produção, com maquiagem, cabelo e ajustes finais antes de entrar ao vivo. Mesmo nos bastidores, ele continuava concentrado no discurso que marcaria o encerramento da edição.

O vídeo mostra ainda momentos de descontração, como o deslocamento pelos estúdios em carrinho, além da expectativa para o início da transmissão.

O grande momento

Após a preparação, Tadeu seguiu para o palco para comandar a final do BBB 26, que consagrou Ana Paula Renault como a grande vencedora.

A apresentação marcou o encerramento de mais uma edição do reality, com forte engajamento do público e uma final aguardada.

Confira:

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