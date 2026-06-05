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FAMOSOS Tadeu Schmidt impressiona com corpo sarado em viagem ao lado da mulher e ganha elogios Apresentador do Big Brother Brasil compartilhou registros de viagem ao lado da esposa, Ana Cristina Schmidt

Se Tadeu Schmidt algum dia disse que está indo para a academia, acredite: ele não está para brincadeira. A prova é que o apresentador do Big Brother Brasil realmente tem levado os treinos a sério surgiu em uma série de fotos que ele publicou no Instagram nesta sexta-feira (5), em que aparece ao lado da mulher, Ana Cristina Schmidt, com quem realiza uma viagem mais íntima — com direito a looks combinados e tudo.

“Quem corpo é esse, Tadeu?”, impressionou-se um internauta. “Oloko Tadeu, que shape pai”, brincou um outro. Um terceiro apontou que o apresentador do BBB está “trincadão”.

Outra ainda comentou que “todo grandão tem sua pequena”, em referência à diferença entre o casal. “Gente, que casal lindo! E que corpo desse Tadeu”, afirmou um outro. Teve até quem suspirasse: “Tadeu do céu”, afirmou um seguidor.

Ao publicar as fotos da viagem, Tadeu preferiu falar sobre a roupa combinada com Ana Cristina: “Vocês sabem que eu e mozão adoramos combinar os looks, né? Para passear, para ir para a praia, para malhar, para dormir. E nessa viagem a gente caprichou”, disse ele.

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