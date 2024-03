A- A+

BBB 24 Tadeu Schmidt dá bronca em participantes após briga no BBB 24: "Chegamos ao limite" Apresentador falou sobre confusão da última segunda-feira (11), quando roupas de Davi foram jogadas na piscina

Durante a exibição do BBB 24 desta terça-feira (12), os participantes do programa “tomaram uma bronca” de Tadeu Schmidt. O apresentador do programa aproveitou os brothers e sisters reunidos para mandar um recado sobre os últimos desentendimentos dentro da casa.

Tadeu conversa com os brothers sobre os últimos acontecimentos da casa #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/e3L1SmneSH — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2024

“Chegamos ao limite”, alertou Tadeu, após ser recebido com aplausos pelos confinados. O apresentador falou sobre a briga generalizada que ocorre na noite de segunda-feira (11), quando Leidy Elin jogou as roupas de Davi na piscina.

“Esse tipo de exagero não pode se repetir”, afirmou o apresentador. “As vinganças que o Davi ameaçou fazer poderiam passar muito do limite. Então, chega”, pediu.



Tadeu ainda afirmou que “esse não é o BBB que a gente quer ver”. Segundo o apresentador, o público quer ver “treta”, mas até isso tem um limite. “Então, ponto final nessa história”, finalizou.

