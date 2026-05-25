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LUTO Mãe de Tadeu e Oscar Schmidt morre, aos 92 anos, um mês após a perda do ex-jogador de basquete O apresentador do Big Brother Brasil anunciou o falecimento da matriarca nas redes sociais

A mãe de Tadeu Schmidt, Dona Janira, morreu aos 92 anos. O apresentador do Big Brother Brasil usou as redes sociais, nesta segunda-feira (25), para lamentar a perda da matriarca.

“Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver”, escreveu Tadeu na legenda da publicação, que traz fotos de diversos momentos seus ao lado da genitora.

O jornalista também destacou o legado deixado pela mãe. “O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz, Dona Janira”, finalizou.



A causa da morte de Dona Janira não foi informada. A perda ocorreu pouco mais de um mês após o falecimento de Oscar Schmidt, filho mais velho da matriarca.

Mesmo de luto pelo irmão, Tadeu Schmidt apresentou o “BBB 26” e emocionou o público ao homenagear o ex-jogador de basquete no programa. “O meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi a minha maior referência em tudo, principalmente no diz que respeito ao amor à profissão”, disse.

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