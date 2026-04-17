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BBB 26 Tadeu Schmidt dedica edição do BBB 26 ao irmão, Oscar, que morreu nesta sexta-feira (17) Ao abrir o programa ao vivo, apresentador homenageou o ídolo do basquetebol brasileiro

Tadeu Schmidt emocionou o público do BBB 26. Ao abrir a edição ao vivo do programa, o apresentador prestou uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira (17).

Visivelmente emocionado, Tadeu falou sobre a morte de Oscar. “Hoje é um dia difícil, mas eu fiz questão de estar aqui”.

Citando o irmão como referência de amor ao trabalho, Tadeu explicou sua decisão de não se afastar da função mesmo em meio ao luto. “Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão. Hoje é um dia muito importante para o jogo e eu estou aqui”, afirmou.

Com a voz embargada, o apresentador não escondeu sua emoção durante a abertura. “Peço desculpas se não tiver a energia de sempre, mas vou dar o meu melhor”, contou.

Ídolo do basquetebol brasileiro, Oscar Schmidt morreu aos 68 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória. Ele não resistiu após dar entrada no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, São Paulo.

Decidiu trabalhar

Com o anúncio da morte do ex-atleta, surgiram especulações sobre um possível afastamento temporário de Tadeu do programa. No entanto, o apresentador decidiu seguir no comando do reality.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tadeu afirmou que tinha Oscar como referência. “Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje. Parece que eu estou ouvindo ele falando aqui assim: ‘Não se atreva a não trabalhar hoje’”, afirmou.

Dinâmica da noite

Na noite desta sexta-feira, o público conhecerá a formação do último Paredão do ano. Milena, Juliano Floss e Leandro Boneco disputarão uma vaga na final.

Os outros dois vão para a berlinda com Ana Paula Renault, emparedada na quinta. Já na sua reta final, o BBB 26 terá ainda uma eliminação no domingo (19) e a final ocorre na terça-feira (22).



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