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FAMOSOS Tadeu Schmidt se despede do irmão, Oscar, com homenagem: "Meu maior ídolo" Apresentador publicou fotos com o ex-jogador de basquetebol, que morreu nesta sexta-feira (17)

O apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt, utilizou as redes sociais para se despedir do irmão mais velho. Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos.

“Meu maior ídolo! Minha maior referência!”, escreveu Tadeu na legenda que acompanha uma série dele ao lado do ex-atleta em diferentes épocas. Em algumas imagens, Oscar aparece brincando com o irmão, que ainda era uma criança quando ele já brilhava nas quadras.

“Maior exemplo de dedicação e amor à profissão. Que história incrível você escreveu, meu irmão. Descanse em paz”, finalizou o apresentador, que confirmou presença no comando do BBB 26 desta sexta.

Nos comentários da publicação, Tadeu recebeu o apoio de famosos e anônimos. “Forças, meu amigo”, escreveu o ex-BBB pernambucano Gil do Vigor. Chaiany, que participou da atual edição do reality, escreveu: “Meus sentimentos”.



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