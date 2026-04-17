Tadeu Schmidt recebe apoio após se despedir do irmão, Oscar, na web: 'Que Deus conforte seu coração'
Apresentador do BBB afirmou que o atleta era seu 'ídolo' e sua 'maior referência'
Tadeu Schmidt recebeu diversas mensagens de apoio de seus seguidores após se despedir publicamente de seu irmão, o lendário jogador de basquete Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, enquanto enfrentava um tratamento contra um câncer no cérebro. Na publicação, feita no Instagram, o apresentador do Big Brother Brasil afirmou que o atleta era seu “ídolo” e sua “maior referência”, destacando também a admiração que tem pela trajetória dele.
“Meus sentimentos, que Deus conforte o seu coração e de toda sua família. Fica bem”, comentou a comediante Rafaella Farias. Já Rafael Portugal desejou “toda força do mundo” para Tadeu neste momento de luto.
O influencer Caio Tavares também prestou a sua homenagem: “Meus sinceros sentimentos nesse momento tão delicado, Tadeu! Oscar é gigante e teve uma história digna de herói. Que a memória dele seja honrada”.
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Nos comentários, os internautas destacaram que Oscar foi ídolo de uma geração. Um dos maiores nomes do basquete no mundo, o jogador é o recordista brasileiro em participações em Olimpíadas, tendo seguido com a delegação nacional em cinco edições seguidas. Ele ainda se tornou o único atleta a ultrapassar a marca de 1.000 pontos na história da competição.
“Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz”, escreveu Tadeu.