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Reencontro Tadeu Schmidt reencontra irmão pela primeira vez após morte de Oscar e mãe: "Agora somos nós dois" Apresentador apareceu abraçado com Luiz Felipe Schmidt em momento descontraído

Tadeu Schmidt reencontrou pela primeira vez o irmão, Luiz Felipe Schmidt, desde as mortes de Oscar Schmidt e da mãe, Dona Janira, ocorridas em um intervalo de cerca de um mês neste ano.

O apresentador do Big Brother Brasil registrou o momento em fotos publicadas nas redes sociais, nesta sexta-feira (31), e escreveu na legenda que aquele era o encontro com o irmão depois de “tudo que aconteceu este ano”, sem citar exatamente os acontecimentos. Fãs enviaram homenagens aos dois.

“Primeira vez que encontro meu irmão depois de tudo que aconteceu este ano. Agora, do núcleo original da nossa família, somos nós dois. Bora aproveitar muito os momentos juntos, que a vida é uma só”, disse ele.

Em abril, os irmãos perderam Oscar, o irmão mais velho e um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro, que enfrentava havia anos um tumor cerebral e não resistiu a uma piora súbita no quadro de saúde.

Pouco mais de um mês depois, ocorreu a morte de Dona Janira, aos 92 anos. Na despedida publicada à época, Tadeu falou sobre a dificuldade de aceitar a ausência dela e destacou os “momentos bonitos” de uma vida inteira ao lado dos filhos, netos e bisnetos.

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