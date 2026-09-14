Tadeu Schmidt relembra nascimento da filha enquanto cobria Fórmula 1 há 24 anos
Apresentador compartilhou fotos da época em que Valentina nasceu e contou que passou quase um mês longe de casa para acompanhar a categoria
Tadeu Schmidt relembrou neste domingo uma passagem de 24 anos atrás, quando o nascimento da filha, Valentina, coincidiu com uma viagem profissional para acompanhar a Fórmula 1. O apresentador publicou fotos daquele período e contou que precisou passar quase um mês fora de casa para cobrir a categoria do outro lado do mundo.
A lembrança veio depois de Tadeu assistir, pela primeira vez, a uma corrida de Fórmula 1 ao lado da filha. Ao voltar às fotografias antigas, ele recordou a emoção de quando Valentina acabara de nascer e a dificuldade de ficar distante da família naquele momento.
"Hoje de manhã, pela primeira vez, vimos uma corrida de Fórmula 1 juntos. Aí eu me lembrei de ir atrás dessas fotos antigas… 24 anos atrás, eu chorava incontrolavelmente, porque a Valentina tinha acabado de nascer e eu ia passar quase um mês fora de casa, cobrindo Fórmula 1 do outro lado do mundo", escreveu.
Entre as imagens compartilhadas pelo apresentador estão registros de sua passagem pela Fórmula 1 e uma fotografia em que aparece ao lado da mulher, com a filha recém-nascida. Em outra, Tadeu posa em um pódio durante a cobertura da categoria.
Ao recordar aquele período, o apresentador comparou a trajetória da família a uma corrida, fazendo referência aos momentos de dificuldade e às mudanças ao longo dos anos.
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"Quantas e quantas voltas a gente dá no circuito da vida, e a corrida segue cada vez melhor… tivemos acidentes, fizemos consertos, reabastecemos, trocamos pneus… e o motor segue forte! E os pilotos com um sorriso aberto embaixo do capacete", escreveu Tadeu.