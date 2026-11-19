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MÚSICA Taiguara Borges celebra a força do samba e apresenta novas histórias no álbum "Criminoso" Gravado no Som da Laje Recife, no Alto José Bonifácio, disco tem participações de Joyce Alane, Renato da Rocinha e Grupo Terra

É na 'pegada' da Zona Norte do Recife que o cantor e compositor Taiguara Borges segue enaltecendo o samba, como uma das vozes potentes do gênero no estado.



Cria do Alto José Bonifácio e do Morro da Conceição, Taiguara tem em seu espaço, o Som da Laje Recife, um reduto de resistência de um samba de escuta, vivências e exaltação ao amor, tal qual foi pensado o seu novo álbum "Criminoso" - disponível nas plataformas digitais de música.

O trabalho, gravado no Som da Laje e produzido pela Som da Laje Produtora, tem participação de Joyce Alane, Renato da Rocinha e Grupo Terra.





É SOBRE AMOR

Embora o título "Criminoso", Taiguara Borges discorre sobre amor nas faixas que compõem o álbum. Vale ressaltar que o sentimento é trazido em diferentes formas, desde as relaçõea afetivas até os enlaces de amizades.

A faixa, aliás, que dá nome ao álbum, traz um sambista que questiona o preconceito enfrentado por artistas que potencializam o gênero, assim como fala também da desvalorização de quem escolhe viver da música.





A composição faz referência ao diariamente dos músicos, à luta por reconhecimento profissional e aos estigmas que ainda cercam manifestações culturais de origem popular - especialmente as construídas pela população negra e pelas comunidades periféricas.

“Existe um preconceito muito grande com quem vive de música, principalmente quando essa música vem da favela. Muitas vezes, as pessoas não enxergam o músico como um profissional. ‘Criminoso’ nasce dessa realidade, dessa correria e da nossa luta para ocupar espaços, mostrar a força da nossa cultura e viver dignamente da nossa arte.



Mas, no fim das contas, é um disco que fala de amor. Amor pelo samba, pelos nossos parceiros, pelas nossas origens e por tudo aquilo que a música representa na nossa vida”, destaca Taiguara Borges.

TERRITÓRIO

"Criminoso" foi pensado musicalmente, mas também como forma de reforçar a identidade de onde foi produzido, não à toa o trabalho foi realizado no Som da Laje, o cenário da gravação.



Ao final, a conexão do artista com o seu território é encorpada no álbum que tem na comunidade uma referência.



Com direção musical de Raoni Borges, que também assina a produção musical junto a Bráulio Pereira e Taiguara Borges, e produção executiva de Roberto Sidando e Antonio Webber, o projeto aposta em uma sonoridade que preserva as raízes do samba, ao mesmo tempo em que incorpora a identidade e a estética dos artistas que constroem a cena musical pernambucana.



FAIXAS

O repertório conta participações que ampliam os encontros musicais propostos por Taiguara.



O sambista carioca Renato da Rocinha divide os vocais em “Cansei de Ser Ex”, composição de Taiguara Borges e Júnior Garça.



Já o Grupo Terra, comandado pelo pai do artista, o cantor Elias Paulino, participa de “Livre pra Amar”, assinada por Taiguara e Elias.



E a cantora e compositora pernambucana Joyce Alane marca presença em “Plano de Fundo”, composição de sua autoria.



Entre as dez faixas do álbum estão ainda “O Amor Venceu” (Rodrigo Leite e Claudemir) e “Uber Black” (Rodrigo Leite, Cauique, Carla Mariz e Claudemir).





Crédito: Still/Divulgação/Maurício César Lima





Taiguara Borges assina individualmente “Sem Inferno Astral” e “Tome Amor”, além de dividir a autoria de “Golaço do Pai” com Maninho Gonzaga e de “Acelerou” com George de Sousa, Paulinho Duarte e Lipinho Dantas.



Já a faixa-título, “Criminoso”, é composição de Rodrigo Leite.



TRABALHO EM EQUIPE

"Criminoso" tem construção de identidade visual assinada por um conjunto de profissionais. A direção criativa e a fotografia são de UHGO, com assistência de fotografia de Rodrigo Souza.



A direção de arte ficou a cargo de Sumaya, com assistência de Diana Altino. Já o styling é de Camila Ferza, com assistência de Thais Arruda, e o figurino traz uma colaboração entre o Studio Ferza e a Coisas de Thi.



O trabalho visual complementa a proposta artística do disco, conectando a estética do projeto às referências e à trajetória de Taiguara.



“Existe muito trabalho por trás de cada música, de cada apresentação. Estamos ocupando nosso espaço, enfrentando preconceitos e mostrando que a nossa cultura tem força. É sobre continuar fazendo o que amamos, sem abrir mão de quem somos e de onde viemos”, ressalta Taiguara.



SERVIÇO

Lançamento do álbum "Criminoso", de Taiguara Borges

Participações de Renato da Rocinha, Grupo Terra e Joyce Alane

Onde: plataformas digitais de música

Informações: @taiguaraborges

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