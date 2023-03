A- A+

música Taiguara Borges grava DVD "Samba do Chefe" no Alto José Bonifácio Com participações especiais, projeto traz cinco músicas inéditas e outras composições do sambista

Taiguara Borges grava um DVD nesta quinta-feira (17), às 15h, na Quadra de Esportes do Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife. O bairro escolhido para a gravação é onde o sambista pernambucano sempre viveu e deu os primeiros passos na música.

“Samba do Chefe”, projeto que dá nome ao DVD, é série de eventos voltados para o gênero musical promovidos por Taiguara. Com mais de três horas de shows, a gravação terá participações especiais de Tocha, Éder Arruda, PH e Elias Paulino.

O registro tem previsão de lançamento para maio deste ano. No repertório, estarão cinco músicas inéditas e outras composições já conhecidas do artista.



Serviço:

Gravação do DVD “Samba do Chefe”

Neste sábado (18), às 15h

Na Quadra de Esportes do Alto José Bonifácio (Travessa Córrego do Euclídes, 1-47, Alto José Bonifácio)

Ingressos: a partir de R$ 25, à venda pelo Sympla

