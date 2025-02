A- A+

PRÉVIA Taiguara Borges leva samba e frevo do Bloco do Chefe ao Bar do Possi, na Torre, neste sábado (15) A 5ª edição da prévia carnavalesca será comandada pelo sambista

O sambista recifense Taiguara Borges agita o Bloco do Chefe, neste sábado (15), atravessando o samba, frevo e outros ritmos da cultura pernambucana. O encontro, que celebra a quinta edição do bloco, está marcado para acontecer no Bar do Possi, no bairro da Torre, às 15h, com ingressos disponíveis a partir de R$ 50, no Sympla.

Entre as atrações deste ano, o Bloco do Chefe reúne o grupo Boa Ousadia e o cantor PH, além das apresentações do grupo Pagodéa, Bateria Auê e DJ Val. O evento também oferece ao público uma opção open bar, no valor de R$ 180.

"Vai ter muito samba, frevo e toda a energia que faz do nosso Carnaval algo único", expressou Taiguara Borges.

Sobre Taiguara Borges

Taiguara Borges Paulino nasceu no Recife, em 1989. Sob a influência de seu pai, Elias Paulino, sambista e fundador do tradicional Grupo Terra, o artista deu seus primeiros passos na música desde muito jovem. Esse caminho trilhado desde cedo possibilitou sua imersão na música, especialmente no samba pernambucano.

SERVIÇO

Bloco do Chefe

Taiguara Borges, Boa Ousadia, PH, entre outras atrações

Quando: 15 de fevereiro, 15h

Onde: Bar do Possi, Real da Torre, 1761, no bairro da Torre

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Uso obrigatório do abadá

Informações: @sambadochefe

Veja também