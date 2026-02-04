A- A+

MÚSICA "Das Antigas": Taiguara Borges e WR no Beat resgatam pagode dos anos de 1990 Música ganha lançamento nesta quinta (5) nas plataformas digitais

Como aposta do Carnaval e também em tom de resgate do pagode dos anos de 1990, Taiguara Borges e WR no Beat chegam, nesta quinta (5), com "Das Antigas" - música que revisita o ritmo, inclusive em letras que trazem vivências do cotidiano em uma 'pegada' contemporânea.

Taiguara é nome forte do samba em Pernambuco, vide os encontros semanais em rodas formadas por seu Som na Laje, projeto idealizado por ele no Alto José Bonifácio, Zona Norte da cidade.





Entre convidados e com produções que já renderam, por exemplo, um audiovisual e participação de Joyce Alane e Grupo Terra, entre outros, o artista recifense tem sonoridade que dialoga com o samba da periferia, do qual ele faz questão de exaltar o Pagode Periférico Pernambucano (PPP).

"A gente relembra o pagode pernambucano dos anos 1990, pega todos os elementos e traz para a atualidade. É um resgate de tudo o que a gente viveu e, principalmente, uma forma de não deixar isso morrer. É o pagode de Pernambuco, periférico, que nasce na periferia e carrega uma linguagem que só a gente tem", conta.

"Das Antigas" ganha, além do lançamento em áudio, um clipe que reforça o seu enlace com Recife, cidade onde nasceu. Nomes do pagode do estado integram também o projeto.



SERVIÇO

"Das Antigas", de Taiguara Borges e WR no Beat

Lançamento nesta quinta-feira (5), nas plataformas digitais - Pré-save neste link

Informações: @taiguaraborges







