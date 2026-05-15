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Pré-História Tailândia identifica maior dinossauro do Sudeste Asiático O animal, um herbívoro de pescoço longo, media 27 metros e pesava quase 27 toneladas, segundo um estudo publicado na revista Scientific Reports

Cientistas identificaram um novo dinossauro a partir de fósseis descobertos na Tailândia que, segundo cálculos, pesava o equivalente a novos elefantes adultos.

O animal, um herbívoro de pescoço longo, media 27 metros e pesava quase 27 toneladas, segundo um estudo publicado na revista Scientific Reports.

O animal provavelmente vagou pelo que hoje é a Tailândia há entre 100 e 120 milhões de anos e é o maior dinossauro já identificado no sudeste asiático, segundo os pesquisadores.

“Nosso dinossauro é grande pelos padrões da maioria das pessoas — ele provavelmente pesava pelo menos 10 toneladas a mais que Dippy, o Diplodocus”, afirmou o pesquisador principal, Thitiwoot Sethapanichsakul, ao citar o enorme esqueleto que foi exibido no Museu de História Natural de Londres.

O estudante de doutorado tailandês chamou o saurópode recém-descoberto de "último titã" porque ele foi desenterrado em uma das formações rochosas mais recentes em que foram encontrados dinossauros em Tailândia, segundo a University College London.

A região mais tarde se transformou em um mar um pouco profundo, acrescentou Sethapanichsakul, e "por isso este pode ser o último, ou o mais recente, saurópode de grande porte que encontraremos no Sudeste Asiático".

Os primeiros indícios de uma enorme criatura foram desenterrados há uma década por moradores locais no nordeste de Tailândia, mas a escavação só foi concluída em 2024, de acordo com o estudo, publicado na quinta-feira.

Os elementos são mencionados em parte com os saurópodes descobertos anteriormente, mas tinham características únicas suficientes para serem considerados de uma nova espécie.

O dinossauro foi batizado como "Nagatitan chaiyaphumensis" em homenagem a uma serpente do folclore do Sudeste Asiático, um gigante da mitologia grega e à província de Chaiyaphum, onde os restos foram encontrados.

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