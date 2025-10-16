Taís Araujo afirma que Vale Tudo foi um dos maiores desafios da sua carreira
Esta é a última semana de Vale Tudo, que chega ao fim amanhã
A atriz Taís Araujo encerrou, nesta semana, sua participação como Raquel Acioli no remake de Vale Tudo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a atriz fez questão de expressar sua gratidão ao elenco e à equipe técnica, destacando o papel fundamental de todos durante o projeto.
"Que bom que estou gravando hoje no último dia, e que bom que estou gravando na externa e no estúdio para ter a chance de agradecer a todo mundo (...) pelo carinho que vocês tiveram comigo. Eu fui profundamente afetada pelo carinho e cuidado que vocês tiveram comigo", disse a atriz visivelmente emocionada.
No vídeo, ela relembra que completou 30 anos de carreira e disse que a sua atuação em Vale Tudo foi um dos maiores desafios profissionais dessas três décadas. Depois disso, Taís foi aplaudida por todos que estavam ao seu redor.
Esta é a última semana de Vale Tudo, que chega ao fim na próxima sexta-feira (17) finalmente revelando um dos grandes segredos da teledramaturgia brasileira: Quem matou Odete Roitman?
A partir da próxima segunda-feira, 27, a novela Três Graças, assinada por Aguinaldo Silva, substitui a trama na faixa das 21h